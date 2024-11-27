https://ria.ru/20241127/polovina-1985998861.html

Опрос: почти каждый второй горожанин пользуется музыкальными подписками

Опрос: почти каждый второй горожанин пользуется музыкальными подписками - РИА Новости, 27.11.2024

Опрос: почти каждый второй горожанин пользуется музыкальными подписками

Почти половина жителей российских городов уже пользуется подписками на музыкальные сервисы, и этот уровень продолжает расти год к году, говорится в исследовании РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:18

2024-11-27T14:18

2024-11-27T14:18

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти половина жителей российских городов уже пользуется подписками на музыкальные сервисы, и этот уровень продолжает расти год к году, говорится в исследовании международной компании GfK. Согласно данным, в третьем квартале 2022 года подписками пользовались 37% горожан, год спустя этот показатель составлял 42%, а в третьем квартале 2024 года – достиг 47%. При этом 72% жителей городов слушают музыку в интернете раз в неделю и чаще, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности пользователей в цифровую музыкальную среду. Особенно активно слушают музыку молодые люди в возрасте 16-24 лет. По итогам третьего квартала 2024 года Яндекс Музыка стала самым популярным сервисом по общему количеству подписчиков: подпиской на стриминг пользуются 26% жителей городов в возрасте 16-55 лет. Доля горожан, подписанных на VK Музыку, составляет 14%. МТС Музыка и "Звук" занимают третье и четвертое места с долями 4% и 3% соответственно, отметили аналитики. При этом портрет подписчиков музыкальных сервисов различается. В МТС Музыке и "Звуке" преобладают мужчины, а в VK Музыке, напротив, женщины. Яндекс Музыка демонстрирует равное распределение между мужчинами и женщинами – примерно 50/50. Доли людей в возрасте 16-24 года среди подписчиков Яндекс Музыки и VK Музыки почти одинаковы – 18% и 20% соответственно. Наибольшую долю аудитории VK Музыки составляют люди в возрасте 25-34 года (42%), у Яндекс Музыки – 33%, у "Звука" – 29% и у МТС Музыки – 27%. Доля людей в возрасте 35-55 лет среди подписчиков Яндекс Музыки – 49%, VK Музыки – 39%, у МТС Музыки и "Звука" – по 60%, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/issledovanie-1957171802.html

https://ria.ru/20241004/inoagenty-1976336436.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, яндекс.музыка, мтс, музыка