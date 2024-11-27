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На Филиппинах возбудили дела против вице-президента страны - РИА Новости, 27.11.2024
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11:56 27.11.2024 (обновлено: 12:21 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/politsija-1985962307.html
На Филиппинах возбудили дела против вице-президента страны
На Филиппинах возбудили дела против вице-президента страны - РИА Новости, 27.11.2024
На Филиппинах возбудили дела против вице-президента страны
Национальная полиция Филиппин (PNP) возбудила уголовные дела против вице-президента страны Сары Дутерте и сотрудников ее службы охраны за предполагаемое... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:56
2024-11-27T12:21
в мире
справки
филиппины
фердинанд маркос
родриго дутерте
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Филиппин (PNP) возбудила уголовные дела против вице-президента страны Сары Дутерте и сотрудников ее службы охраны за предполагаемое нападение на правоохранителей и неповиновение им, сообщает в среду местная газета PhilStar. "Полиция передала в прокуратуру Кесон-Сити уголовное дело против вице-президента Сары Дутерте за прямое нападение, неповиновение и грубое принуждение", - пишет издание. По его данным, уголовные дела были также возбуждены в отношении сотрудников службы охраны вице-президента Филиппин. Поводом стали инциденты в Палате представителей Конгресса Филиппин и медицинском центре, связанные с задержанием главы аппарата вице-президента Зулейки Лопес. Накануне газета также сообщала, что Национальное бюро расследований (NBI) Филиппин вручило вице-президенту страны Саре Дутерте повестку в суд после того, как она пригрозила действующему президенту Фердинанду Маркосу-младшему убийством в случае ее смерти. Ей в течение пяти дней необходимо появиться в суде и дать показания. Как передавал телеканал GMA, вице-президент страны Сара Дутерте пригрозила убийством президента и его жены после того, как главу ее аппарата Зулейку Лопес задержали по делу о предполагаемом неправомерном использовании бюджета, Дутерте якобы уже наняла и проинструктировала киллера, который согласился выполнить задание, если сама политик будет убита. Национальная полиция Филиппин начала расследование угроз в адрес Маркоса-младшего. Позже вице-президент заявила, что ее слова были вырваны из контекста и не представляют угрозу жизни действующему президенту - она лишь хотела обратить внимание на угрозы, поступающие в ее адрес. Политика Филиппин очень тесно связана с семейными кланами государственных деятелей и отношениями между ними. Вице-президент Дутерте является дочерью бывшего главы государства Родриго Дутерте, который занимал должность президента с 2016 по 2022 год. Сейчас он находится под следствием по делу о кампании по борьбе с наркотиками. В свою очередь, действующий президент Маркос-младший является сыном бывшего диктатора Фердинанда Маркоса-старшего.
https://ria.ru/20240411/filippiny-1939310204.html
https://ria.ru/20241022/filippiny-1979420032.html
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в мире, справки, филиппины, фердинанд маркос, родриго дутерте
В мире, Справки, Филиппины, Фердинанд Маркос, Родриго Дутерте
На Филиппинах возбудили дела против вице-президента страны

PhilStar: полиция Филиппин возбудила дела против вице-президента страны Дутерте

© AP Photo / Aaron FavilaВице-президент Филиппин Сара Дутерте
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Aaron Favila
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Национальная полиция Филиппин (PNP) возбудила уголовные дела против вице-президента страны Сары Дутерте и сотрудников ее службы охраны за предполагаемое нападение на правоохранителей и неповиновение им, сообщает в среду местная газета PhilStar.
«
"Полиция передала в прокуратуру Кесон-Сити уголовное дело против вице-президента Сары Дутерте за прямое нападение, неповиновение и грубое принуждение", - пишет издание.
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По его данным, уголовные дела были также возбуждены в отношении сотрудников службы охраны вице-президента Филиппин. Поводом стали инциденты в Палате представителей Конгресса Филиппин и медицинском центре, связанные с задержанием главы аппарата вице-президента Зулейки Лопес.
Накануне газета также сообщала, что Национальное бюро расследований (NBI) Филиппин вручило вице-президенту страны Саре Дутерте повестку в суд после того, как она пригрозила действующему президенту Фердинанду Маркосу-младшему убийством в случае ее смерти. Ей в течение пяти дней необходимо появиться в суде и дать показания.
Как передавал телеканал GMA, вице-президент страны Сара Дутерте пригрозила убийством президента и его жены после того, как главу ее аппарата Зулейку Лопес задержали по делу о предполагаемом неправомерном использовании бюджета, Дутерте якобы уже наняла и проинструктировала киллера, который согласился выполнить задание, если сама политик будет убита. Национальная полиция Филиппин начала расследование угроз в адрес Маркоса-младшего.
Позже вице-президент заявила, что ее слова были вырваны из контекста и не представляют угрозу жизни действующему президенту - она лишь хотела обратить внимание на угрозы, поступающие в ее адрес.
Политика Филиппин очень тесно связана с семейными кланами государственных деятелей и отношениями между ними. Вице-президент Дутерте является дочерью бывшего главы государства Родриго Дутерте, который занимал должность президента с 2016 по 2022 год. Сейчас он находится под следствием по делу о кампании по борьбе с наркотиками. В свою очередь, действующий президент Маркос-младший является сыном бывшего диктатора Фердинанда Маркоса-старшего.
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