Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 27.11.2024 (обновлено: 06:29 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985916170.html
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских - РИА Новости, 27.11.2024
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских
Российские военные подготовлены намного лучше украинских, причем настолько, что единственный для солдат ВСУ шанс выжить - это сдаться в плен, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:18
2024-11-27T06:29
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
военнопленные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_1209:524:3072:1572_1920x0_80_0_0_66b3c3a70e2570d2aac9219fc77096b3.jpg
КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Российские военные подготовлены намного лучше украинских, причем настолько, что единственный для солдат ВСУ шанс выжить - это сдаться в плен, заявил РИА Новости заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, военнопленный Василий Машико. "Ну я бы хотел сказать, ребята, что эта война не для нас. Чтобы остаться живыми - это только нужно сдаться в плен. Иначе убьют. Ну ваши (российские) подготовлены гораздо сильнее. Гораздо мощнее. Я это на себе прочувствовал", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По словам военнопленного, большая часть его подразделения была уничтожена, оставшиеся в живых были взяты в плен. Однако перед боем ВС РФ предлагали украинским штурмовикам добровольно сложить оружие. Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985912407.html
https://ria.ru/20241125/vsu-1985617610.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81bb5e3ae392f49f2b954ab257f70796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, военнопленные
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских

Пленный Машико: российские солдаты подготовлены намного лучше украинских

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Российские военные подготовлены намного лучше украинских, причем настолько, что единственный для солдат ВСУ шанс выжить - это сдаться в плен, заявил РИА Новости заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, военнопленный Василий Машико.
"Ну я бы хотел сказать, ребята, что эта война не для нас. Чтобы остаться живыми - это только нужно сдаться в плен. Иначе убьют. Ну ваши (российские) подготовлены гораздо сильнее. Гораздо мощнее. Я это на себе прочувствовал", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик.
Украинский пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на 3-ю стадию глухоты - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту
04:38
По словам военнопленного, большая часть его подразделения была уничтожена, оставшиеся в живых были взяты в плен. Однако перед боем ВС РФ предлагали украинским штурмовикам добровольно сложить оружие.
Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.
Украинский пленный: в танковую бригаду ВСУ перевели около 400 неопытных военнослужащих - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
ВСУ в Курской области усилили бригаду неопытными военными, заявил пленный
25 ноября, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьвоеннопленные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала