https://ria.ru/20241127/plennyj-1985916170.html
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских - РИА Новости, 27.11.2024
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских
Российские военные подготовлены намного лучше украинских, причем настолько, что единственный для солдат ВСУ шанс выжить - это сдаться в плен, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:18
2024-11-27T06:18
2024-11-27T06:29
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Российские военные подготовлены намного лучше украинских, причем настолько, что единственный для солдат ВСУ шанс выжить - это сдаться в плен, заявил РИА Новости заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, военнопленный Василий Машико. "Ну я бы хотел сказать, ребята, что эта война не для нас. Чтобы остаться живыми - это только нужно сдаться в плен. Иначе убьют. Ну ваши (российские) подготовлены гораздо сильнее. Гораздо мощнее. Я это на себе прочувствовал", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По словам военнопленного, большая часть его подразделения была уничтожена, оставшиеся в живых были взяты в плен. Однако перед боем ВС РФ предлагали украинским штурмовикам добровольно сложить оружие. Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985912407.html
https://ria.ru/20241125/vsu-1985617610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, военнопленные
Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских
Пленный Машико: российские солдаты подготовлены намного лучше украинских