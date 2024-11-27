https://ria.ru/20241127/plennyj-1985916170.html

Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских

Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских - РИА Новости, 27.11.2024

Пленный ВСУ заявил, что подготовка российских военных лучше украинских

Российские военные подготовлены намного лучше украинских, причем настолько, что единственный для солдат ВСУ шанс выжить - это сдаться в плен, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:18

2024-11-27T06:18

2024-11-27T06:29

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

военнопленные

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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Российские военные подготовлены намного лучше украинских, причем настолько, что единственный для солдат ВСУ шанс выжить - это сдаться в плен, заявил РИА Новости заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ, военнопленный Василий Машико. "Ну я бы хотел сказать, ребята, что эта война не для нас. Чтобы остаться живыми - это только нужно сдаться в плен. Иначе убьют. Ну ваши (российские) подготовлены гораздо сильнее. Гораздо мощнее. Я это на себе прочувствовал", - сказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По словам военнопленного, большая часть его подразделения была уничтожена, оставшиеся в живых были взяты в плен. Однако перед боем ВС РФ предлагали украинским штурмовикам добровольно сложить оружие. Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20241127/plennyj-1985912407.html

https://ria.ru/20241125/vsu-1985617610.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, военнопленные