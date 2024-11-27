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Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту

Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту - РИА Новости, 27.11.2024

Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту

Украинский военнопленный Василий Машико, которому 53 года, рассказал РИА Новости, как украинские военкомы насильно мобилизовали его в армию на должность... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:38

2024-11-27T04:38

2024-11-27T08:32

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Василий Машико, которому 53 года, рассказал РИА Новости, как украинские военкомы насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков, несмотря на то, что у него была диагностирована третья стадия глухоты. "Замкомвзода… На улице отловили… Подъехал микроавтобус, сказали: "проверка документов!" Я им дал, и больше меня не выпустили. Меня отвезли в ТЦК и все… Отобрали мобильный телефон и больше даже родным не дали позвонить. У меня же по слуху болезнь, у меня третья стадия глухоты. Мне врач не подписал в ТЦК (справку о годности), на следующий день уже там подпись стояла", — сообщил РИА Новости пленный украинский штурмовик. Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико, 07.09.1971 года рождения, был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20240818/voenkomy-1966841599.html

курская область

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Украинский пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на 3-ю стадию глухоты Василий Машико, 53-летний украинский военнопленный, рассказал РИА Новости, как военкомы насильно мобилизовали его, несмотря на 3-ю стадию глухоты 2024-11-27T04:38 true PT0M55S

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Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, сво, военнопленные