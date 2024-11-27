https://ria.ru/20241127/plennyj-1985912407.html
Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту
Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту - РИА Новости, 27.11.2024
Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту
Украинский военнопленный Василий Машико, которому 53 года, рассказал РИА Новости, как украинские военкомы насильно мобилизовали его в армию на должность... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:38
2024-11-27T04:38
2024-11-27T08:32
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
сво
военнопленные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985922462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8cfe768bfbfab360f8711fd0d330c449.jpg
КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Василий Машико, которому 53 года, рассказал РИА Новости, как украинские военкомы насильно мобилизовали его в армию на должность заместителя командира взвода штурмовиков, несмотря на то, что у него была диагностирована третья стадия глухоты. "Замкомвзода… На улице отловили… Подъехал микроавтобус, сказали: "проверка документов!" Я им дал, и больше меня не выпустили. Меня отвезли в ТЦК и все… Отобрали мобильный телефон и больше даже родным не дали позвонить. У меня же по слуху болезнь, у меня третья стадия глухоты. Мне врач не подписал в ТЦК (справку о годности), на следующий день уже там подпись стояла", — сообщил РИА Новости пленный украинский штурмовик. Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико, 07.09.1971 года рождения, был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.
https://ria.ru/20240818/voenkomy-1966841599.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985922462_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb6a250c49096ce5cac2d6dcfb92758b.jpg
Украинский пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на 3-ю стадию глухоты
Василий Машико, 53-летний украинский военнопленный, рассказал РИА Новости, как военкомы насильно мобилизовали его, несмотря на 3-ю стадию глухоты
2024-11-27T04:38
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, сво, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, СВО, военнопленные
Пленный рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на глухоту
ВСУ насильно мобилизовали 53-летнего глухого и назначили замкомандира взвода