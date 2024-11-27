https://ria.ru/20241127/peskov-1986104167.html

Россия продумает ответ на действия ФРГ против Первого канала, заявил Песков

Россия продумает ответ на действия ФРГ против Первого канала, заявил Песков - РИА Новости, 27.11.2024

Россия продумает ответ на действия ФРГ против Первого канала, заявил Песков

Россия продумает ответ на действия в отношении работающих в Германии журналистов "Первого канала", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:51

2024-11-27T20:51

2024-11-27T20:51

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россия

берлин (город)

дмитрий песков

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АСТАНА, 27 ноя - РИА Новости. Россия продумает ответ на действия в отношении работающих в Германии журналистов "Первого канала", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав такие шаги "свободой слова по-европейски". Ранее ведущая "Первого канала" Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро "Первого канала", а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта "Первого канала" в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне. "В целом, такая свобода слова по-европейски. Любая точка зрения, которая не вписывается в европейские шоры, она неприемлема сейчас для них. К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о закрытии корпункта "Первого канала" в ФРГ.

https://ria.ru/20241127/zakharova-1986023692.html

германия

россия

берлин (город)

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в мире, германия, россия, берлин (город), дмитрий песков