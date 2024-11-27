https://ria.ru/20241127/peskov-1986078350.html

Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном

Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024

Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном

Львиная доля взаиморасчетов России с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:03

2024-11-27T19:03

2024-11-27T19:03

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москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Львиная доля взаиморасчетов России с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", — сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос о росте курса доллара. По состоянию на 16.13 мск курс евро на рынке Forex рос на 8,95% - до 120,57 рубля, курс доллара - на 8,52%, до 114,4962 рубля. Курс евро превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.

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экономика, россия, казахстан, москва, дмитрий песков, в мире