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Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024
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19:03 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/peskov-1986078350.html
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном
Львиная доля взаиморасчетов России с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:03
2024-11-27T19:03
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москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Львиная доля взаиморасчетов России с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", — сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос о росте курса доллара. По состоянию на 16.13 мск курс евро на рынке Forex рос на 8,95% - до 120,57 рубля, курс доллара - на 8,52%, до 114,4962 рубля. Курс евро превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.
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экономика, россия, казахстан, москва, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, Казахстан, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном

Песков: львиная доля взаиморасчетов с Казахстаном происходит в рублях и тенге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Львиная доля взаиморасчетов России с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", — сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос о росте курса доллара.
По состоянию на 16.13 мск курс евро на рынке Forex рос на 8,95% - до 120,57 рубля, курс доллара - на 8,52%, до 114,4962 рубля. Курс евро превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.
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