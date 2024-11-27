https://ria.ru/20241127/peskov-1986078350.html
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном - РИА Новости, 27.11.2024
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном
Львиная доля взаиморасчетов России с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:03
2024-11-27T19:03
2024-11-27T19:03
экономика
россия
казахстан
москва
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Львиная доля взаиморасчетов России с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", — сказал Песков изданию Life, отвечая на вопрос о росте курса доллара. По состоянию на 16.13 мск курс евро на рынке Forex рос на 8,95% - до 120,57 рубля, курс доллара - на 8,52%, до 114,4962 рубля. Курс евро превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.
https://ria.ru/20241127/putin-1986053450.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, москва, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, Казахстан, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о взаиморасчетах России с Казахстаном
Песков: львиная доля взаиморасчетов с Казахстаном происходит в рублях и тенге