https://ria.ru/20241127/pervyykanal-1985960643.html
В МИД ответили на закрытие бюро Первого канала в ФРГ
В МИД ответили на закрытие бюро Первого канала в ФРГ - РИА Новости, 27.11.2024
В МИД ответили на закрытие бюро Первого канала в ФРГ
Россия будет вынуждена ответить по принципу взаимности на решение властей ФРГ закрыть в стране бюро "Первого канала", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:49
2024-11-27T11:49
2024-11-27T11:55
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия будет вынуждена ответить по принципу взаимности на решение властей ФРГ закрыть в стране бюро "Первого канала", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы относимся отрицательно, это грубейшее нарушение всех фундаментальных принципов международного общения, в которое входит уважения свободы слова. Рассматриваем это как очередной недружественный шаг властей ФРГ. Разумеется, будем продолжать бороться за права наших журналистов, используя все необходимые для этого средства. Но если никакого движения в плане уважения их прав не будет, надо будет отвечать взаимностью", - сказал Грушко.
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германия, россия, александр грушко, в мире
Германия, Россия, Александр Грушко, В мире
В МИД ответили на закрытие бюро Первого канала в ФРГ
МИД заявил, что вынужден будет ответить на закрытие бюро Первого канала в ФРГ