https://ria.ru/20241127/peremirie-1985914419.html

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу - РИА Новости, 27.11.2024

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, вступил в силу с 04.00 утра... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:34

2024-11-27T05:34

2024-11-27T05:42

в мире

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ливан

сша

биньямин нетаньяху

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, вступил в силу с 04.00 утра среды по местному времени (05.00 мск). В Израиле сирены тревоги, предупреждающие об обстрелах или проникновении беспилотников, последний раз звучали более четырех часов назад. Из Ливана также в течение последних нескольких часов не поступало сообщений об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.

https://ria.ru/20241127/izrail-1985911136.html

https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985890913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, перемирие