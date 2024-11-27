Рейтинг@Mail.ru
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 27.11.2024 (обновлено: 05:42 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/peremirie-1985914419.html
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу - РИА Новости, 27.11.2024
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, вступил в силу с 04.00 утра... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:34
2024-11-27T05:42
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_83f66fe18ac389cd4daba96ae42bb14f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, вступил в силу с 04.00 утра среды по местному времени (05.00 мск). В Израиле сирены тревоги, предупреждающие об обстрелах или проникновении беспилотников, последний раз звучали более четырех часов назад. Из Ливана также в течение последних нескольких часов не поступало сообщений об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20241127/izrail-1985911136.html
https://ria.ru/20241126/soglashenie-1985890913.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_68:0:1028:720_1920x0_80_0_0_f4dbd5603e10d50a6ae3ace687a1a469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, перемирие
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, перемирие
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, вступил в силу с 04.00 утра среды по местному времени (05.00 мск).
В Израиле сирены тревоги, предупреждающие об обстрелах или проникновении беспилотников, последний раз звучали более четырех часов назад. Из Ливана также в течение последних нескольких часов не поступало сообщений об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться
04:04
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
Вчера, 22:48
 
В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024перемирие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала