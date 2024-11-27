Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, который был во вторник вечером одобрен израильским военно-политическим кабинетом, вступил в силу с 04.00 утра среды по местному времени (05.00 мск).
В Израиле сирены тревоги, предупреждающие об обстрелах или проникновении беспилотников, последний раз звучали более четырех часов назад. Из Ливана также в течение последних нескольких часов не поступало сообщений об атаках со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.