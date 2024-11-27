https://ria.ru/20241127/parfenchikov-1986902040.html

Парфенчиков: Карелия перестроила с Запада рынки сбыта своей продукции

Парфенчиков: Карелия перестроила с Запада рынки сбыта своей продукции - РИА Новости, 02.12.2024

Парфенчиков: Карелия перестроила с Запада рынки сбыта своей продукции

Несмотря на длительное ориентирование экономики Карелии на экспорт собственной продукции в Европу, республике удалось перестроиться, о чем свидетельствуют... РИА Новости, 02.12.2024

2024-11-27T16:17

2024-11-27T16:17

2024-12-02T16:19

россия

артур парфенчиков

республика карелия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Несмотря на длительное ориентирование экономики Карелии на экспорт собственной продукции в Европу, республике удалось перестроиться, о чем свидетельствуют ключевые показатели развития региона, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "У Карелии самая протяженная граница в России с Европейским союзом, но теперь и с блоком НАТО. В связи с этим приграничное положение уже нельзя назвать преимуществом. Наоборот, санкции и закрытие границ существенно сократили рынки сбыта нашей продукции. Мы всегда, конечно, работали в западном векторе экспорта - исторически, наверное, еще не только в советский период, но и раньше, - но теперь перестроились", - сказал Парфенчиков во время "Часа субъекта РФ" в рамках Дней Карелии в Совете Федерации. По его словам, несмотря на все вызовы, Карелия демонстрирует положительную динамику основных показателей развития. Он уточнил, что позиции региона значительно улучшились в федеральных рейтингах еще в 2023 году, а в текущем году республика поднялась на 15-е место в рейтинге Минпромторга России по эффективности реализации промышленной политики. "В связи с введенными в отношениями Российской Федерации санкциями, изменением рынков сбыта и логистических коридоров с Запада на Восток проблемы испытали в первую очередь основные отрасли – лесопереработка и горная промышленность. Хотел бы в связи с этим поблагодарить правительство РФ за принятые решения по государственной поддержке российских предприятий в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции", - отметил Парфенчиков, уточнив, что эта мера стала спасением для промышленных предприятий Карелии.

https://ria.ru/20241126/spetsialisty-1985759666.html

россия

республика карелия

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россия, артур парфенчиков, республика карелия