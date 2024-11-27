https://ria.ru/20241127/parfenchikov-1986057180.html

Парфенчиков рассказал в Совфеде о социально-экономическом развитии Карелии

Парфенчиков рассказал в Совфеде о социально-экономическом развитии Карелии - РИА Новости, 27.11.2024

Парфенчиков рассказал в Совфеде о социально-экономическом развитии Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил перед сенаторами с докладом о социально-экономическом развитии республики, а также представил проекты, реализация... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:52

2024-11-27T17:52

2024-11-27T17:52

республика карелия

петрозаводск

сегежа

артур парфенчиков

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил перед сенаторами с докладом о социально-экономическом развитии республики, а также представил проекты, реализация которых имеет большое значение для жителей региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. Дни Республики Карелии проходят в Совете Федерации 25-27 ноября. В завершающий день, в среду, в рамках заседания Совета Федерации состоялся "Час субъекта", который провела глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Парфенчиков выступил перед сенаторами с докладом о социально-экономическом развитии республики, а также представил проекты, реализация которых имеет большое значение для жителей региона. Инициативы, озвученные руководителем республики, Совет Федерации поддержал. Проекты касаются разных сфер. В области транспортной инфраструктуры это строительство железобетонного моста через Логмозерский пролив в микрорайоне Соломенное и реконструкция улицы Достоевского с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина в Петрозаводске. В сфере образования - строительство новых школ в столице Карелии и поселке Салми Питкярантского округа, в области спорта — строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо и реконструкция Центрального республиканского стадиона "Спартак". Также одобрение сенаторов получило предложение по реконструкции зданий Национального музея и Карельской государственной филармонии. В федеральное финансирование рекомендовано включить и строительство новых водопроводных очистных сооружений в Сегеже. "С учетом сегодняшней геополитической ситуации, в силу особенностей географического положения региона наша основная задача – ускоренное социально-экономическое развитие Карелии, обеспечение комфортной среды для проживания, успешная социализация и эффективная самореализация граждан республики, и, прежде всего, молодежи. В большой степени решению этой задачи будет содействовать реализация мероприятий, которые включены в предложенный проект постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - цитирует пресс-служба главу Карелии. Проект постановления сенаторы приняли за основу. Документ будет доработан и окончательно принят на следующем заседании верхней палаты парламента.

https://ria.ru/20241126/spetsialisty-1985759666.html

https://realty.ria.ru/20241120/pravitelstvo-1984747342.html

республика карелия

петрозаводск

сегежа

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республика карелия, петрозаводск, сегежа, артур парфенчиков, валентина матвиенко, совет федерации рф