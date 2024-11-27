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Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 27.11.2024 (обновлено: 15:08 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском - РИА Новости, 27.11.2024
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском
Владимир Зеленский и его окружение ненавидят Дональда Трампа из-за различий в поставленных целях, рассказала украинская журналистка Диана Панченко в социальной... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:13
2024-11-27T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение ненавидят Дональда Трампа из-за различий в поставленных целях, рассказала украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х."Зеленский и его команда на самом деле ненавидят Трампа", — написала она.Журналистка подчеркивает, что больше всего Зеленский боится конца войны, за который выступает Трамп, ведь за этим может последовать перерасчет всей полученной от Запада помощи."Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев — смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!" — призывает она.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров — и всего за сутки.
https://ria.ru/20241127/dubinskiy-1985926863.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском

Журналистка Панченко обвинила Зеленского в ненависти к Трампу

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение ненавидят Дональда Трампа из-за различий в поставленных целях, рассказала украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х.
"Зеленский и его команда на самом деле ненавидят Трампа", — написала она.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Вчера, 09:12
Журналистка подчеркивает, что больше всего Зеленский боится конца войны, за который выступает Трамп, ведь за этим может последовать перерасчет всей полученной от Запада помощи.
"Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев — смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!" — призывает она.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров — и всего за сутки.
Флаги США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине
Вчера, 10:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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