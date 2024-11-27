Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия
Ковальчук: создать "Орешник" позволили уникальные термостойкие материалы
© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Имеющиеся у России материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс "Орешник" и позволят создать другие виды гиперзвукового оружия, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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"Орешник" продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров. <...> Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусах, потом при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет", — заявил Ковальчук "Известиям" на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории "Сириус".
По его словам, следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов.
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"Другие материалы, выдерживающие большие температуры, позволят создать еще более продвинутое оружие. Следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов", — сказал Ковальчук.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.