https://ria.ru/20241127/oreshnik-1986100595.html

Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия

Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 27.11.2024

Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия

Имеющиеся у России материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс "Орешник" и позволят создать другие виды гиперзвукового оружия, РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:22

2024-11-27T20:22

2024-11-27T23:52

россия

михаил ковальчук

ракета "орешник"

наука

курчатовский институт

украина

брянская область

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Имеющиеся у России материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс "Орешник" и позволят создать другие виды гиперзвукового оружия, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук."Орешник" продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров. <...> Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусах, потом при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет", — заявил Ковальчук "Известиям" на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории "Сириус".По его словам, следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов."Другие материалы, выдерживающие большие температуры, позволят создать еще более продвинутое оружие. Следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов", — сказал Ковальчук.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/kovalchuk-1986015801.html

https://ria.ru/20241127/svo-1986090498.html

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украина

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил ковальчук, ракета "орешник", курчатовский институт, украина, брянская область, владимир путин