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Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 27.11.2024
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Наука
 
20:22 27.11.2024 (обновлено: 23:52 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/oreshnik-1986100595.html
Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия
Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия - РИА Новости, 27.11.2024
Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия
Имеющиеся у России материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс "Орешник" и позволят создать другие виды гиперзвукового оружия, РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:22
2024-11-27T23:52
россия
михаил ковальчук
ракета "орешник"
наука
курчатовский институт
украина
брянская область
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Имеющиеся у России материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс "Орешник" и позволят создать другие виды гиперзвукового оружия, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.&quot;Орешник&quot; продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров. &lt;...&gt; Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусах, потом при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет&quot;, — заявил Ковальчук &quot;Известиям&quot; на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории &quot;Сириус&quot;.По его словам, следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов.&quot;Другие материалы, выдерживающие большие температуры, позволят создать еще более продвинутое оружие. Следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов&quot;, — сказал Ковальчук.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241127/kovalchuk-1986015801.html
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россия, михаил ковальчук, ракета "орешник", курчатовский институт, украина, брянская область, владимир путин
Россия, Михаил Ковальчук, Ракета "Орешник", Наука, Курчатовский институт, Украина, Брянская область, Владимир Путин
Ковальчук рассказал о создании "Орешника" и другого гиперзвукового оружия

Ковальчук: создать "Орешник" позволили уникальные термостойкие материалы

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Имеющиеся у России материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс "Орешник" и позволят создать другие виды гиперзвукового оружия, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
«

"Орешник" продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? А потому что мы входим в пятерку мировых лидеров. <...> Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусах, потом при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет", — заявил Ковальчук "Известиям" на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории "Сириус".

Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Ковальчук назвал ядерное оружие охранной грамотой России
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По его словам, следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов.
«

"Другие материалы, выдерживающие большие температуры, позволят создать еще более продвинутое оружие. Следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 градусов", — сказал Ковальчук.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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НаукаРоссияМихаил КовальчукРакета "Орешник"Курчатовский институтУкраинаБрянская областьВладимир Путин
 
 
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