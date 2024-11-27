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"Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 27.11.2024 (обновлено: 17:17 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/oreshnik-1986027696.html
"Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн
"Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн - РИА Новости, 27.11.2024
"Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн
Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, сообщил портал "Объясняем.рф" в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:34
2024-11-27T17:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
брюссель
владимир путин
нато
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, сообщил портал "Объясняем.рф" в Telegram-канале.&quot;В ядерном исполнении &quot;Орешник&quot; может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)&quot;, — говорится в инфографике.Отмечается, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она доберется за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут. Максимальная дальность поражения "Орешника", по данным портала, составляет 5,5 тысячи километров. Ракета развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час) и может нести боевую часть массой до полутора тонн.В минувший четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985590641.html
https://ria.ru/20241127/ryabkov-1986004943.html
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россия, украина, брюссель, владимир путин, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брюссель, Владимир Путин, НАТО, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
"Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн

"Орешник" в ядерном исполнении сможет доставлять до 900 килотонн зарядов

Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, сообщил портал "Объясняем.рф" в Telegram-канале.
«

"В ядерном исполнении "Орешник" может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)", — говорится в инфографике.

Сотрудник СБУ об обломках новой баллистической ракеты, ударившей по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
AP и Reuters утверждают, что им показали обломки "Орешника"
25 ноября, 14:48
Отмечается, что время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она доберется за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково — за 11 минут.
Максимальная дальность поражения "Орешника", по данным портала, составляет 5,5 тысячи километров. Ракета развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час) и может нести боевую часть массой до полутора тонн.
В минувший четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Запуск "Орешника" послужил Западу сигналом, заявил Рябков
Вчера, 14:42
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия может пресечь угрозу от НАТО ударом "Орешника", заявил Яковенко
Вчера, 07:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрюссельВладимир ПутинНАТОРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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