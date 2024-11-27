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Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник" - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 27.11.2024 (обновлено: 15:07 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985928859.html
Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник"
Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник" - РИА Новости, 27.11.2024
Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник"
На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник" и представить его как проведение некой агрессивной линии, заявила официальный... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:52
2024-11-27T15:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
мария захарова
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник" и представить его как проведение некой агрессивной линии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Для кого-то это (применение "Орешника". — ред.) был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию", — сказала Захарова в эфире радио "Спутник". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, украина, брянская область, мария захарова, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Мария Захарова, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник"

Захарова заявила, что Запад исказил информацию о применении Россией "Орешника"

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник" и представить его как проведение некой агрессивной линии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Для кого-то это (применение "Орешника". — ред.) был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию", — сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьМария ЗахароваВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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