https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985928859.html

Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник"

Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник" - РИА Новости, 27.11.2024

Захарова прокомментировала применение Россией системы "Орешник"

На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник" и представить его как проведение некой агрессивной линии, заявила официальный... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:52

2024-11-27T09:52

2024-11-27T15:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

мария захарова

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник" и представить его как проведение некой агрессивной линии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Для кого-то это (применение "Орешника". — ред.) был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию", — сказала Захарова в эфире радио "Спутник". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985918995.html

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россия, украина, брянская область, мария захарова, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"