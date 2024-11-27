Венгерский политолог назвал запуск "Орешника" важным сигналом для Запада
Венгерский политолог Шпетле: западные лидеры должны услышать российский сигнал
Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 ноя - РИА Новости. Запуск Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" - важный сигнал, который западные лидеры должны услышать, если у них есть разум, потому что следующая ракета может быть запущена против военных объектов стран НАТО и нести ядерный заряд, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"Я считаю, что запуск "Орешника" был важным сигналом, который Запад, если у него есть разум, воспримет, если нет, то пусть пеняют на себя - следующая ракета может нести ядерный заряд и у этого будет очень разрушительный эффект", - сказал Шпётле.
Эксперт напомнил выражение "кто не хочет слышать, должен почувствовать".
"Если (Владимир) Зеленский не хочет слушать и по-прежнему будет атаковать дальнобойным западным оружием цели в глубине РФ, то и ему придётся почувствовать", - отметил аналитик.
По его словам, после испытания "Орешника" западным лидерам "в любом случае надо вести себя по-другому, им надо пересмотреть свою политику, прежде всего Великобритании, Франции, Германии и США, потому что "Орешник" - это очень серьёзное предупреждение", следующая ракета может быть уже с ядерной боеголовкой и направлена, например, против военной базы США в Европе.
"Если у них есть разум, то они услышали из речи Путина, потому что там было всё. Путин не случайно не делал заявления весь день, чтобы Запад обдумал, главы государств и правительств спросили экспертов, до них дошли все новости с Украины и после этого они могли бы разумно принять решение", - считает Шпётле.
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Эксперт также подчеркнул, что в России очевидно понимают, что для управления западными ракетными системами необходим британский и американский персонал из-за сложной системы запуска и программного обеспечения, требующего военно-инженерных знаний, а также снимки GPS для запуска.
Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.