https://ria.ru/20241127/omsk-1985950049.html

В Омской области остановили машину с восемью баранами

В Омской области остановили машину с восемью баранами - РИА Новости, 27.11.2024

В Омской области остановили машину с восемью баранами

Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:03

2024-11-27T11:03

2024-11-27T11:03

происшествия

авто

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ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Легковой Nissan остановили утром на трассе Шербакуль–Азово. Сотрудникам показалось, что в автомобиле - очень много пассажиров. Как выяснилось, людей в нём было всего трое. "Кроме трёх человек, в салоне находились 8 баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам", - уточнили в пресс-службе. Полицейские выяснили, что двое из пассажиров машины причастны к кражам скота из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов на 593 тысячи рублей. Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах и неохраняемые собаками. Затем они возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй – воровал животных. Баранов они затем продавали. Возбуждено уголовное дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору".

https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто