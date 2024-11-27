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В Омской области остановили машину с восемью баранами - РИА Новости, 27.11.2024
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11:03 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/omsk-1985950049.html
В Омской области остановили машину с восемью баранами
В Омской области остановили машину с восемью баранами - РИА Новости, 27.11.2024
В Омской области остановили машину с восемью баранами
Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:03
2024-11-27T11:03
происшествия
авто
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ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Легковой Nissan остановили утром на трассе Шербакуль–Азово. Сотрудникам показалось, что в автомобиле - очень много пассажиров. Как выяснилось, людей в нём было всего трое. "Кроме трёх человек, в салоне находились 8 баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам", - уточнили в пресс-службе. Полицейские выяснили, что двое из пассажиров машины причастны к кражам скота из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов на 593 тысячи рублей. Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах и неохраняемые собаками. Затем они возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй – воровал животных. Баранов они затем продавали. Возбуждено уголовное дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору".
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РИА Новости
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Омской области остановили машину с восемью баранами

В Омской области полицейские остановили машину с восемью баранами и тремя людьми

© Фото : Омская полиция/TelegramБараны в автомобиле, остановленном на трассе Шербакуль–Азово
Бараны в автомобиле, остановленном на трассе Шербакуль–Азово - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Омская полиция/Telegram
Бараны в автомобиле, остановленном на трассе Шербакуль–Азово
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ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Легковой Nissan остановили утром на трассе Шербакуль–Азово. Сотрудникам показалось, что в автомобиле - очень много пассажиров. Как выяснилось, людей в нём было всего трое.
"Кроме трёх человек, в салоне находились 8 баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам", - уточнили в пресс-службе.
Полицейские выяснили, что двое из пассажиров машины причастны к кражам скота из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов на 593 тысячи рублей. Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах и неохраняемые собаками. Затем они возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй – воровал животных. Баранов они затем продавали.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору".
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