https://ria.ru/20241127/omsk-1985950049.html
В Омской области остановили машину с восемью баранами
В Омской области остановили машину с восемью баранами - РИА Новости, 27.11.2024
В Омской области остановили машину с восемью баранами
Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:03
2024-11-27T11:03
2024-11-27T11:03
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985949421_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0a5fa8dca2e8e89e3e597d0c4c16eb67.jpg
ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Легковой Nissan остановили утром на трассе Шербакуль–Азово. Сотрудникам показалось, что в автомобиле - очень много пассажиров. Как выяснилось, людей в нём было всего трое. "Кроме трёх человек, в салоне находились 8 баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам", - уточнили в пресс-службе. Полицейские выяснили, что двое из пассажиров машины причастны к кражам скота из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов на 593 тысячи рублей. Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах и неохраняемые собаками. Затем они возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй – воровал животных. Баранов они затем продавали. Возбуждено уголовное дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору".
https://ria.ru/20241002/omsk-1975899463.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985949421_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5dfc32c41029b73fe17617a4a3d7ed38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто
В Омской области остановили машину с восемью баранами
В Омской области полицейские остановили машину с восемью баранами и тремя людьми
ОМСК, 27 ноя - РИА Новости. Легковушку с восемью баранами и тремя людьми остановили полицейские на омской трассе, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Легковой Nissan остановили утром на трассе Шербакуль–Азово. Сотрудникам показалось, что в автомобиле - очень много пассажиров. Как выяснилось, людей в нём было всего трое.
"Кроме трёх человек, в салоне находились 8 баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам", - уточнили в пресс-службе.
Полицейские выяснили, что двое из пассажиров машины причастны к кражам скота из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов на 593 тысячи рублей. Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах и неохраняемые собаками. Затем они возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй – воровал животных. Баранов они затем продавали.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору".