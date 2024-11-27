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ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 27.11.2024 (обновлено: 05:33 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/obstrel-1985908666.html
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:10
2024-11-27T05:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
безопасность
обстрелы
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов на горловском направлении", — говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного гражданского лица. В предыдущие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696588.html
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, безопасность, обстрелы
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Безопасность, обстрелы
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили 16 боеприпасов по территории ДНР

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов на горловском направлении", — говорится в сообщении ведомства.
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По данным представительства, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного гражданского лица.
В предыдущие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествияБезопасностьобстрелы
 
 
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