https://ria.ru/20241127/obstrel-1985908666.html
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:10
2024-11-27T03:10
2024-11-27T05:33
специальная военная операция на украине
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сцкк
происшествия
безопасность
обстрелы
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов на горловском направлении", — говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, поступили сведения о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного гражданского лица. В предыдущие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, безопасность, обстрелы
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Безопасность, обстрелы
ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили 16 боеприпасов по территории ДНР