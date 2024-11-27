https://ria.ru/20241127/oborot-1985996144.html

Оборот рекламной платформы "Купера" за 9 месяцев вырос в 2,2 раза

Оборот рекламной платформы "Купера" за 9 месяцев вырос в 2,2 раза - РИА Новости, 27.11.2024

Оборот рекламной платформы "Купера" за 9 месяцев вырос в 2,2 раза

По итогам девяти месяцев 2024 года оборот рекламной платформы "Купера" Ads Platform вырос в 2,2 раза, число клиентов-рекламодателей, в том числе внешних, также... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:11

2024-11-27T14:11

2024-11-27T14:11

россия

реклама

покупки

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2024 года оборот рекламной платформы "Купера" Ads Platform вырос в 2,2 раза, число клиентов-рекламодателей, в том числе внешних, также удвоилось, а средние рекламные бюджеты клиентов увеличились в 2,1 раза, сообщает пресс-служба компании. Ads Platform активно привлекала новые сегменты рекламодателей, среди которых фармацевтические компании и внешние партнеры. Также для представителей ресторанного бизнеса был создан специальный личный кабинет. В нем можно самостоятельно запускать рекламные активности в сервисе. "Рекламные кампании в ретейл-медиа позволяют охватывать потребителей именно в тех точках, где принимаются решения о покупках. Для внешних партнеров площадки это хорошая возможность лидогенерации. Благодаря глубоким данным маркетплейсов и персонализации можно получать прозрачный и стабильный трафик. За 9 месяцев 2024 года количество рекламных инструментов нашей рекламной платформы выросло в 2,5 раза, а заполняемость мест (fill rate) — на 30% выше прошлогоднего уровня и продолжает расти. Это подтверждает растущую востребованность ретейл-медиа на российском рекламном рынке", - отметил директор по корпоративным продажам и рекламной платформе "Купера" Иван Бабич, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240701/rebrending-1956223283.html

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Артем Смирнов

россия, реклама, покупки