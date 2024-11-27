https://ria.ru/20241127/obmen-1986047297.html

Россия оставила на усмотрение Украины, кого включать в обмен, заявили в МИД

Россия оставила на усмотрение Украины, кого включать в обмен, заявили в МИД - РИА Новости, 27.11.2024

Россия оставила на усмотрение Украины, кого включать в обмен, заявили в МИД

Россия оставляет на усмотрение Украины, кого из военнослужащих ВС РФ включать в обмен, возвращение из плена каждого военного одинаково важно для Москвы, заявила РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:17

2024-11-27T17:17

2024-11-27T19:10

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия оставляет на усмотрение Украины, кого из военнослужащих ВС РФ включать в обмен, возвращение из плена каждого военного одинаково важно для Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Хочу обратить внимание, Российская Федерация оставляет на решение Украины, кого из российских военнослужащих включать в обмен. Чем обусловлена наша позиция? Да тем, что возвращение из плена каждого из наших ребят одинаково важно для нас. В отличие от киевского режима, мы не делим наших по религиозному или национальному признаку, либо по принадлежности к воинским подразделениям", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что Россия в очередной раз констатирует отсутствие конструктивной позиции киевского режима в вопросах обмена военнопленными. "На... брифинге, который состоялся в начале ноября, мы уже озвучивали фактические данные о том, что в этом (2024 - ред.) году министерство обороны России направило Украине предложение о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. При этом киевский режим отказался возвращать к себе, то есть отказался забирать более 600 военнослужащих без каких-либо причин", - отметила Захарова. Она добавила, что после этого, когда граждане Украины "встали на дыбы" и потребовали объяснений, украинский омбудсмен Дмитрий Любинец для "имитации заинтересованности" публично запросил соответствующий список, который в кратчайших срок был российской стороной направлен. "Он также был направлен заместителю начальника главного управления разведки минобороны Украины Дмитрию Усову как одному из руководителей координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Актуальный список включает 630 украинских военнопленных, которых Россия готова незамедлительно передать Киеву на паритетных условиях", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html

https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html

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в мире, россия, украина, москва, мария захарова