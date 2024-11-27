https://ria.ru/20241127/obman-1985905426.html
Россиян предупредили о возвращении старой схемы обмана у кассы магазина
Россиян предупредили о возвращении старой схемы обмана у кассы магазина - РИА Новости, 27.11.2024
Россиян предупредили о возвращении старой схемы обмана у кассы магазина
Старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается после некоторого перерыва: ее уже успели забыть, рассказала в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:10
2024-11-27T02:10
2024-11-27T02:10
pgr agency
анастасия бастрыкина
мошенничество
покупки
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается после некоторого перерыва: ее уже успели забыть, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.Работает это так: мошенник подходит на кассе к покупателю и предлагает оплату покупки со своей карты в обмен на наличные. Как правило, это люди, вызывающие доверие. Просьбу они объясняют тем, что внезапно понадобились наличные, а поблизости нет банкомата.На первый взгляд, ловушки в этом нет, но на самом деле речь нередко идет о ворованной карте. "В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен", — объяснила специалист.В этом случае покупателя ждут неприятности — именно с его покупкой будет связана чужая карта, а сам он попадет на камеру видеонаблюдения. Придется долго объяснять правоохранительным органам свою непричастность к афере, предупредила Бастрыкина.
https://ria.ru/20241126/moshennichestvo-1985691999.html
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pgr agency, анастасия бастрыкина, мошенничество, покупки
PGR agency, Анастасия Бастрыкина, Мошенничество, покупки
Россиян предупредили о возвращении старой схемы обмана у кассы магазина
Маркетолог Бастрыкина раскрыла схему мошенников с ворованной банковской картой
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается после некоторого перерыва: ее уже успели забыть, рассказала в интервью
агентству "Прайм" маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.
Работает это так: мошенник подходит на кассе к покупателю и предлагает оплату покупки со своей карты в обмен на наличные. Как правило, это люди, вызывающие доверие. Просьбу они объясняют тем, что внезапно понадобились наличные, а поблизости нет банкомата.
На первый взгляд, ловушки в этом нет, но на самом деле речь нередко идет о ворованной карте.
"В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен", — объяснила специалист.
В этом случае покупателя ждут неприятности — именно с его покупкой будет связана чужая карта, а сам он попадет на камеру видеонаблюдения. Придется долго объяснять правоохранительным органам свою непричастность к афере, предупредила Бастрыкина.