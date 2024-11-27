https://ria.ru/20241127/oblomki-1985962491.html
Обломки украинского дрона упали на приют для животных под Белгородом
Обломки украинского дрона упали на приют для животных под Белгородом - РИА Новости, 27.11.2024
Обломки украинского дрона упали на приют для животных под Белгородом
Обломки украинского дрона во вторник вечером упали на приют для животных в городе Строитель Белгородской области, погибли и ранены находившиеся там собаки,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:24
2024-11-27T12:24
2024-11-27T13:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985980607_0:60:960:600_1920x0_80_0_0_c01a294b0c155b8b9049b6dc703b30c0.jpg
БЕЛГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Обломки украинского дрона во вторник вечером упали на приют для животных в городе Строитель Белгородской области, погибли и ранены находившиеся там собаки, рассказала РИА Новости руководитель ветеринарной клиники "Котенок Гав" Светлана Бучнева. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание, пожарными расчётами очаг ликвидирован. "Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались ударным газом, что очень опасно", - сказала Бучнева, чьи сотрудники спасали животных при пожаре. По ее словам, не менее пяти собак погибли. В клинике сейчас находятся 11 собак, среди которых восемь щенков, чувствуют они себя хорошо. "Нам срочно нужна помощь: нужно найти передержку для щенков, так как содержать их в клинике мы не можем. Всего восемь щенков и три взрослых собаки", — поведала Бучнева. В основном корпусе приюта нет света, а помещения залиты водой. "Я думаю, что там всё очень плохо и здание, скорее всего, не будут восстанавливать, потому что внутри всё разрушено", — добавила она. По ее словам, на месте происшествия не было ни одного представителя властей, а только волонтеры, ветврачи и сотрудники приюта. "Я читала, что приют планируют расселять, но непонятно, куда перевезут животных. Приюты на Промышленной, Коммунальной и Нелидовке переполнены, и принять новых животных они не смогут. Куда же планируют переселять животных? Возможно, это просто красивая формулировка и на деле ничего сделано не будет. Власти, по-моему, совершенно не заинтересованы в помощи животным и никогда не были", - добавила Бучнева. Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев в комментариях в соцсети "ВКонтакте" заявил, что на место для организации дополнительной помощи выехал ветеринарный врач. "Также в настоящее время рассматриваются варианты перемещения животных в другие муниципальные приюты. Имеются все необходимые ресурсы, включая препараты и транспортные средства для перевозки", - говорится в сообщении. В самом приюте агентству сообщили, что им срочно нужна помощь в пристройстве животных, от других комментариев отказались.
https://ria.ru/20241123/belgorod-1985299898.html
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html
https://ria.ru/20241124/bespilotniki-1985412868.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985980607_0:23:960:743_1920x0_80_0_0_f7fd9c635e535b019701092099cd1984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Спецоперация
Обломки украинского дрона упали на приют для животных под Белгородом
Обломки украинского дрона упали на приют в Белгородской области, погибли собаки
БЕЛГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Обломки украинского дрона во вторник вечером упали на приют для животных в городе Строитель Белгородской области, погибли и ранены находившиеся там собаки, рассказала РИА Новости руководитель ветеринарной клиники "Котенок Гав" Светлана Бучнева.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков
сообщал, что в городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание, пожарными расчётами очаг ликвидирован.
"Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались ударным газом, что очень опасно", - сказала Бучнева, чьи сотрудники спасали животных при пожаре.
По ее словам, не менее пяти собак погибли. В клинике сейчас находятся 11 собак, среди которых восемь щенков, чувствуют они себя хорошо. "Нам срочно нужна помощь: нужно найти передержку для щенков, так как содержать их в клинике мы не можем. Всего восемь щенков и три взрослых собаки", — поведала Бучнева.
В основном корпусе приюта нет света, а помещения залиты водой. "Я думаю, что там всё очень плохо и здание, скорее всего, не будут восстанавливать, потому что внутри всё разрушено", — добавила она.
По ее словам, на месте происшествия не было ни одного представителя властей, а только волонтеры, ветврачи и сотрудники приюта.
"Я читала, что приют планируют расселять, но непонятно, куда перевезут животных. Приюты на Промышленной, Коммунальной и Нелидовке переполнены, и принять новых животных они не смогут. Куда же планируют переселять животных? Возможно, это просто красивая формулировка и на деле ничего сделано не будет. Власти, по-моему, совершенно не заинтересованы в помощи животным и никогда не были", - добавила Бучнева.
Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев в комментариях в соцсети "ВКонтакте" заявил, что на место для организации дополнительной помощи выехал ветеринарный врач. "Также в настоящее время рассматриваются варианты перемещения животных в другие муниципальные приюты. Имеются все необходимые ресурсы, включая препараты и транспортные средства для перевозки", - говорится в сообщении.
В самом приюте агентству сообщили, что им срочно нужна помощь в пристройстве животных, от других комментариев отказались.