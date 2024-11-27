https://ria.ru/20241127/nozh-1986026852.html

На Украине мобилизованный напал с ножом на сотрудника военкомата

На Украине мобилизованный напал с ножом на сотрудника военкомата - РИА Новости, 27.11.2024

На Украине мобилизованный напал с ножом на сотрудника военкомата

Мобилизованный мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в Винницкой области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:03

2024-11-27T16:03

2024-11-27T16:03

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винницкая область

украина

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мобилизованный мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в Винницкой области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Тростянце Винницкой области 57-летний мобилизованный мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщила "Страна.ua", военнообязанный добровольно пришел в военкомат по повестке, но в стенах учреждения решил напасть на сотрудника военкомата. По данным издания, военнообязанный ударил ножом 53-летнего военкома в область ключицы. Военнослужащий попал в реанимацию. Свой поступок нападавший объяснил нежеланием идти на войну. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html

https://ria.ru/20241113/mobilizatsiya-1983444268.html

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