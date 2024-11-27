https://ria.ru/20241127/nauka-1985827319.html

Ученые выяснили, почему в 30 лет можно чувствовать себя на 60

Ученые выяснили, почему в 30 лет можно чувствовать себя на 60 - РИА Новости, 27.11.2024

Ученые выяснили, почему в 30 лет можно чувствовать себя на 60

Совместное влияние никотина и энергетических напитков на организм молодежи в возрасте от 18 до 20 лет впервые определила студентка СГМУ им. В.И. Разумовского... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:00

2024-11-27T07:00

2024-11-27T07:00

наука

наука

университетская наука

саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)

саратов

россия

здоровье - общество

медицина

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Совместное влияние никотина и энергетических напитков на организм молодежи в возрасте от 18 до 20 лет впервые определила студентка СГМУ им. В.И. Разумовского под руководством преподавателей. По словам авторов, совмещение двух пагубных привычек приводит к преждевременному старению организма и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты представлены в сборнике Week of Russian science (WeRuS-2024).Сегодня энергетические напитки пользуются большой популярностью среди молодежи. Их потребление к 2029 году возрастет в 2,5 раза по сравнению с началом этого десятилетия, рассказали в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) им. В. И. Разумовского.Известно, что энергетические напитки негативно воздействуют на нервные клетки человека, приводят к увеличению уровня гормонов щитовидной железы и ионов кальция. Однако до недавнего времени, по словам ученых, не было известно, насколько большой урон здоровью человека наносят энергетики в сочетании с никотином."Я учусь в медицинском университете, где довольно большая учебная нагрузка, и из-за этого многие студенты прибегают к энергетическим напиткам, чтобы подольше не спать. Курение сейчас также распространено среди молодежи, поэтому мне было интересно изучить их совместное влияние", — рассказала одна из авторов исследования, студентка 3 курса СГМУ им. В. И. Разумовского Николь Клочкова.Изучая негативное влияния употребления энергетиков и курения на организм молодежи, исследователи СГМУ им. В.И. Разумовского отметили повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений на фоне увеличения концентрации холестерина в крови. Кроме того, специалисты обнаружили нарастание показателей, свидетельствующих о разрушении клеток печени и поджелудочной железы."Я бы посоветовала молодым людям не губить свой организм ради дополнительных двух-трех часов бодрствования, потому что последствия, если не сразу, то обязательно настигнут в будущем. И они могут быть уже непоправимы. Через десять лет многие почувствуют эффект от своих привычек, и в 30 лет их организм может оказаться в состоянии, сравнимом с 60-летним", — заключила Клочкова.Она отметила, что заболевания сердечно-сосудистой системы с каждым годом "молодеют", поэтому лучше отказаться от вредных привычек, которые увеличивают риск развития инсульта и инфаркта."Результаты исследования имеют важное прогностическое клиническое значение и могут быть использованы для профилактики злоупотребления энергетиками и курением среди молодого трудоспособного населения России", — рассказала руководитель исследования, старший преподаватель СГМУ им. В.И. Разумовского Галина Урядова.По ее словам, в дальнейшем ученые планируют более детально исследовать влияние этанола, никотина и энергетических напитков на молодой организм.

https://ria.ru/20231122/nauka-1910631288.html

https://ria.ru/20221105/nikotin-1829017630.html

https://ria.ru/20240728/kofe-1962242196.html

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наука, университетская наука, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), саратов, россия, здоровье - общество, медицина, курение, энергетики (напитки)