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В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО - РИА Новости, 27.11.2024
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08:55 27.11.2024 (обновлено: 08:58 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/nato-1985924590.html
В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО
В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО - РИА Новости, 27.11.2024
В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО
Расчет БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" выявил и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:55
2024-11-27T08:58
россия
курская область
суджа
владимир путин
элджей
нато
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" выявил и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Элджей". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой по боевикам в прямом эфире. Разведка группы "Аида" при помощи БПЛА обнаружила перемещение группы боевиков в одной из лесополос в Суджанском районе. При корректировке БПЛА оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа. "По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы", - рассказал "Элджей". Его напарник уточнил, что неоднократно наблюдали движение в этой лесополосе людей в форме НАТО. "Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-шники работают", - пояснил собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, элджей, нато, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Элджей, НАТО, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО

Расчет БПЛА "Аида" уничтожил группу военных в форме НАТО в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" выявил и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Элджей".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой по боевикам в прямом эфире. Разведка группы "Аида" при помощи БПЛА обнаружила перемещение группы боевиков в одной из лесополос в Суджанском районе. При корректировке БПЛА оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа.
«
"По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы", - рассказал "Элджей".
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Его напарник уточнил, что неоднократно наблюдали движение в этой лесополосе людей в форме НАТО.
«
"Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-шники работают", - пояснил собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинЭлджейНАТОВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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