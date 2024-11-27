https://ria.ru/20241127/nato-1985924590.html

В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО

В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО - РИА Новости, 27.11.2024

В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО

Расчет БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" выявил и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:55

2024-11-27T08:55

2024-11-27T08:58

россия

курская область

суджа

владимир путин

элджей

нато

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. Расчет БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" выявил и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Элджей". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой по боевикам в прямом эфире. Разведка группы "Аида" при помощи БПЛА обнаружила перемещение группы боевиков в одной из лесополос в Суджанском районе. При корректировке БПЛА оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа. "По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы", - рассказал "Элджей". Его напарник уточнил, что неоднократно наблюдали движение в этой лесополосе людей в форме НАТО. "Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-шники работают", - пояснил собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html

https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, владимир путин, элджей, нато, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины