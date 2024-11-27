https://ria.ru/20241127/nato-1985914593.html

"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником"

"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником" - РИА Новости, 27.11.2024

"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником"

После удара "Орешником" стало очевидно, что НАТО не готова к прямому столкновению с Россией из-за своей самоуверенности и высокомерия, заявил канадский... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:40

2024-11-27T05:40

2024-11-27T07:07

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ракета "орешник"

дальнобойные ракеты

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. После удара "Орешником" стало очевидно, что НАТО не готова к прямому столкновению с Россией из-за своей самоуверенности и высокомерия, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Да, Россия готова (к конфликту с НАТО — Прим. ред.). Готовилась ли НАТО? Я так не думаю. <...> Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности", — рассказал журналист.Он подчеркнул, что в своей стратегии по противостоянию с Россией НАТО делала ставку исключительно на войну чужими руками, используя для этого жизни украинских граждан."Их стратегия заключается в том, чтобы сделать украинцев пушечным мясом, которые своими жертвами оплатят принятые в НАТО решения. Поэтому нет, не думаю, что НАТО готова", — добавил он. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985911439.html

https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, нато, ракета "орешник", дальнобойные ракеты, брянская область, сво