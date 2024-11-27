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"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником"
"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником" - РИА Новости, 27.11.2024
"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником"
После удара "Орешником" стало очевидно, что НАТО не готова к прямому столкновению с Россией из-за своей самоуверенности и высокомерия, заявил канадский... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:40
2024-11-27T05:40
2024-11-27T07:07
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. После удара "Орешником" стало очевидно, что НАТО не готова к прямому столкновению с Россией из-за своей самоуверенности и высокомерия, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Да, Россия готова (к конфликту с НАТО — Прим. ред.). Готовилась ли НАТО? Я так не думаю. <...> Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности", — рассказал журналист.Он подчеркнул, что в своей стратегии по противостоянию с Россией НАТО делала ставку исключительно на войну чужими руками, используя для этого жизни украинских граждан."Их стратегия заключается в том, чтобы сделать украинцев пушечным мясом, которые своими жертвами оплатят принятые в НАТО решения. Поэтому нет, не думаю, что НАТО готова", — добавил он. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985911439.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Ракета "Орешник", дальнобойные ракеты, Брянская область, СВО
"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником"
Аарон Мате: НАТО не готова к войне с Россией из-за своего высокомерия