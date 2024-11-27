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В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года - РИА Новости, 27.11.2024
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12:36 27.11.2024 (обновлено: 13:13 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/nalog-1985974318.html
В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года
В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года - РИА Новости, 27.11.2024
В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года
Туристический налог на территории Тулы введут с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба городской думы. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:36
2024-11-27T13:13
общество
тула
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ТУЛА, 27 ноя – РИА Новости. Туристический налог на территории Тулы введут с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба городской думы. Предложение о введении налога поддержали на третьем очередном заседании Тульской городской Думы в среду. "Как все мы знаем, Тула – третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга… Ставка туристического налога в 2025 году составит 1%, с каждым годом она будет повышаться, и к 2029 году достигнет максимального значения в 5%. Минимальная сумма налога – 100 рублей за каждый день пребывания туриста в гостинице", - цитирует пресс-служба гордумы заместителя главы администрации Елену Бирживую. По имеющимся данным, туристический налог будут включать в счет отдельной строкой и взимать из итоговой стоимости аренды хостела, отеля или гостиницы без учета НДС. От уплаты налога освободят отдельные категории граждан: Героев Советского Союза, Героев России, Героев Труда, полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны и СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и Севастополя, инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства. Принятое депутатами городской Думы решение расширяет этот список. Туристический налог на территории города Тулы не будут платить граждане, зарегистрированные в Тульской области, жители ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, приграничных регионов, проживающие в ПВР, лица из многодетных семей, спортсмены и тренеры, приехавшие в Тулу на официальные соревнования, граждане, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, лица, прибывшие в санатории Минобороны РФ. "Налогоплательщиками будут выступать физические и юридические лица, владеющие гостиницами, отелями, хостелами, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. На территории Тулы насчитывается 78 таких объектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html
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общество, тула, россия, москва, тульская городская дума
Общество, Тула, Россия, Москва, Тульская городская Дума
В Туле туристический налог введут с 1 января 2025 года

Гордума Тулы сообщила о введении туристического налога с 1 января 2025 года

© iStock.com / z1bГород Тула
Город Тула - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© iStock.com / z1b
Город Тула. Архивное фото
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ТУЛА, 27 ноя – РИА Новости. Туристический налог на территории Тулы введут с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба городской думы.
Предложение о введении налога поддержали на третьем очередном заседании Тульской городской Думы в среду.
«
"Как все мы знаем, Тула – третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга… Ставка туристического налога в 2025 году составит 1%, с каждым годом она будет повышаться, и к 2029 году достигнет максимального значения в 5%. Минимальная сумма налога – 100 рублей за каждый день пребывания туриста в гостинице", - цитирует пресс-служба гордумы заместителя главы администрации Елену Бирживую.
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По имеющимся данным, туристический налог будут включать в счет отдельной строкой и взимать из итоговой стоимости аренды хостела, отеля или гостиницы без учета НДС.
От уплаты налога освободят отдельные категории граждан: Героев Советского Союза, Героев России, Героев Труда, полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны и СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и Севастополя, инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства. Принятое депутатами городской Думы решение расширяет этот список. Туристический налог на территории города Тулы не будут платить граждане, зарегистрированные в Тульской области, жители ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, приграничных регионов, проживающие в ПВР, лица из многодетных семей, спортсмены и тренеры, приехавшие в Тулу на официальные соревнования, граждане, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, лица, прибывшие в санатории Минобороны РФ.
«
"Налогоплательщиками будут выступать физические и юридические лица, владеющие гостиницами, отелями, хостелами, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. На территории Тулы насчитывается 78 таких объектов", - говорится в сообщении.
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