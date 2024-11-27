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Литовский наемник устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей - РИА Новости, 27.11.2024
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03:54 27.11.2024 (обновлено: 04:18 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/naemnik-1985910734.html
Литовский наемник устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей
Литовский наемник устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей - РИА Новости, 27.11.2024
Литовский наемник устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей
Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, против которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве, устраивал интернет-аукционы... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:54
2024-11-27T04:18
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
пятерочка (сеть магазинов)
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youtube
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, против которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей, а вырученные деньги намеревался направить Украине, следует из его постов в соцсетях. В понедельник, 25 ноября, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве против наемника из Литвы Ясюкявичюса, он заочно подозревается в совершении преступлений в Курской области. Ясюкявичюс в начале ноября написал в соцсети Facebook*, что побывал в Курской области, разместив фотографии и видеозаписи с разрушенного КПП на украинско-российской границе и из магазина "Пятерочка" в Судже. Через несколько дней он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей. Спустя неделю на подобном "аукционе" были выставлены также "трофейные ценники из магазина "Пятерочка" в городе Суджа". Доходы от "аукционов" Ясюкявичюс намеревался направить на поддержку Украины. В одном из постов Ясюкявичюс выразил поддержку литовскому блогеру Альгису Раманаускасу, против которого в Литве было начато расследование по подозрению в разжигании ненависти после того, как он в ходе дискуссии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20241026/naemnik-1980208794.html
https://ria.ru/20241120/sud-1984828251.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, пятерочка (сеть магазинов), facebook, youtube, литва, в мире, наемники
Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Пятерочка (сеть магазинов), Facebook, YouTube, Литва, В мире, Наемники
Литовский наемник устраивал аукционы вывезенных из Курской области вещей

Литовский наемник Ясюкявичюс продавал в соцсети украденные в Судже вещи

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
Солдат ВСУ на улице Суджи - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, против которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей, а вырученные деньги намеревался направить Украине, следует из его постов в соцсетях.
В понедельник, 25 ноября, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве против наемника из Литвы Ясюкявичюса, он заочно подозревается в совершении преступлений в Курской области.
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Ясюкявичюс в начале ноября написал в соцсети Facebook*, что побывал в Курской области, разместив фотографии и видеозаписи с разрушенного КПП на украинско-российской границе и из магазина "Пятерочка" в Судже.
Через несколько дней он опубликовал в соцсети объявление о проведении онлайн-аукциона с распродажей вещей, вывезенных из Курской области, среди них аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра в 1000 рублей.
Спустя неделю на подобном "аукционе" были выставлены также "трофейные ценники из магазина "Пятерочка" в городе Суджа".
Доходы от "аукционов" Ясюкявичюс намеревался направить на поддержку Украины.
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В одном из постов Ясюкявичюс выразил поддержку литовскому блогеру Альгису Раманаускасу, против которого в Литве было начато расследование по подозрению в разжигании ненависти после того, как он в ходе дискуссии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
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РоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовПятерочка (сеть магазинов)FacebookYouTubeЛитваВ миреНаемники
 
 
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