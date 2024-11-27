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В Дзержинске задержали мужчину, избившего сотрудников скорой помощи
В Дзержинске задержали мужчину, избившего сотрудников скорой помощи - РИА Новости, 27.11.2024
В Дзержинске задержали мужчину, избившего сотрудников скорой помощи
Полиция в Дзержинске задержала мужчину, который избил сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:14
2024-11-27T16:14
2024-11-27T16:14
происшествия
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нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Полиция в Дзержинске задержала мужчину, который избил сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области. "Бригада медиков приехали по сообщению от очевидцев о том, что мужчине стало плохо на улице. Пациенту была предложена госпитализация, но он стал выражаться нецензурной бранью, после чего с помощью тяжёлого предмета нанес сотрудникам скорой помощи несколько ударов", - говорится в релизе. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. "В отношении 44-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). По заявлению фельдшеров проводится проверка", - подчеркивается в сообщении. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о проведении доследственной проверки по факту избиения медработников пьяным пациентом в Дзержинске.
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дзержинске задержали мужчину, избившего сотрудников скорой помощи
МВД: в Дзержинске задержали мужчину, избившего сотрудников скорой помощи