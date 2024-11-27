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В Ростовской области модернизировали музей, библиотеку и школу искусств - РИА Новости, 27.11.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:47 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/muzej-1986005767.html
В Ростовской области модернизировали музей, библиотеку и школу искусств
В Ростовской области модернизировали музей, библиотеку и школу искусств - РИА Новости, 27.11.2024
В Ростовской области модернизировали музей, библиотеку и школу искусств
Музей, библиотеку и детскую школу искусств модернизировали в Морозовске Ростовской области в рамках нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:47
2024-11-27T14:47
ростовская область
морозовск
морозовский район
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Музей, библиотеку и детскую школу искусств модернизировали в Морозовске Ростовской области в рамках нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона. "В Морозовске состоялось открытие трех учреждений культуры, модернизированных по региональному проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура"", - говорится в сообщении. Уточняется, что межпоселенческая центральная библиотека имени Пушкина обновлена в рамках федерального конкурсного отбора на создание модельной библиотеки. На эти цели было выделено 15 миллионов рублей. Также библиотечный фонд пополнился новыми книгами на сумму 1,5 миллиона рублей. Приобретена новая мебель, закуплено интерактивное и мультимедийное оборудование, проведен высокоскоростной интернет. Сотрудники прошли обучение по повышению квалификации. В детской школе искусств Морозовского района завершен выборочный капитальный ремонт здания на общую сумму 19,9 миллиона рублей: отремонтирована кровля и помещения школы, выполнено устройство канализации, заменена электропроводка, смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, благоустроена территория. В настоящее время там занимаются около 400 ребят. Работают отделения изобразительного искусства, хореографии, русских народных инструментов, фортепиано, эстрадных инструментов, хорового дирижирования, сольного пения. Также был проведен капитальный ремонт в Морозовском краеведческом музее. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено 5,6 миллиона рублей. Фонд музея включает почти 3 тысячи экспонатов. Это восемь коллекций, в числе которых "Предметы прикладного искусства, быта и этнографии", "Живопись", "Предметы нумизматики", "Оружие и военная атрибутика". Самая значительная коллекция представлена экспонатами, связанными с Великой Отечественной войной. По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, ростовские библиотеки, музеи, школы искусств благодаря федеральной и областной поддержке становится современными центрами культурного развития, образовательной деятельности, духовной жизни городов и районов. "Полагаю, что все наши муниципальные учреждения культуры не будут останавливаться на достигнутом и продолжат принимать участие в конкурсных процедурах в рамках нового национального проекта "Семья", реализация которого начнется с 2025 года", - добавил он.
https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html
https://ria.ru/20241120/biblioteka-1984896956.html
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морозовск, морозовский район, игорь гуськов
Ростовская область , Морозовск, Морозовский район, Игорь Гуськов
В Ростовской области модернизировали музей, библиотеку и школу искусств

В Морозовске модернизировали музей, библиотеку и детскую школу искусств

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) / Модернизированная детская школа искусств в Морозовске Ростовской области
Модернизированная детская школа искусств в Морозовске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) /
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Музей, библиотеку и детскую школу искусств модернизировали в Морозовске Ростовской области в рамках нацпроекта "Культура", сообщает правительство региона.
"В Морозовске состоялось открытие трех учреждений культуры, модернизированных по региональному проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура"", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что межпоселенческая центральная библиотека имени Пушкина обновлена в рамках федерального конкурсного отбора на создание модельной библиотеки. На эти цели было выделено 15 миллионов рублей. Также библиотечный фонд пополнился новыми книгами на сумму 1,5 миллиона рублей. Приобретена новая мебель, закуплено интерактивное и мультимедийное оборудование, проведен высокоскоростной интернет. Сотрудники прошли обучение по повышению квалификации.
В детской школе искусств Морозовского района завершен выборочный капитальный ремонт здания на общую сумму 19,9 миллиона рублей: отремонтирована кровля и помещения школы, выполнено устройство канализации, заменена электропроводка, смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, благоустроена территория. В настоящее время там занимаются около 400 ребят. Работают отделения изобразительного искусства, хореографии, русских народных инструментов, фортепиано, эстрадных инструментов, хорового дирижирования, сольного пения.
Также был проведен капитальный ремонт в Морозовском краеведческом музее. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено 5,6 миллиона рублей. Фонд музея включает почти 3 тысячи экспонатов. Это восемь коллекций, в числе которых "Предметы прикладного искусства, быта и этнографии", "Живопись", "Предметы нумизматики", "Оружие и военная атрибутика". Самая значительная коллекция представлена экспонатами, связанными с Великой Отечественной войной.
По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, ростовские библиотеки, музеи, школы искусств благодаря федеральной и областной поддержке становится современными центрами культурного развития, образовательной деятельности, духовной жизни городов и районов. "Полагаю, что все наши муниципальные учреждения культуры не будут останавливаться на достигнутом и продолжат принимать участие в конкурсных процедурах в рамках нового национального проекта "Семья", реализация которого начнется с 2025 года", - добавил он.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Модельная библиотека открылась в Ростове-на-Дону
20 ноября, 18:41
 
Ростовская областьМорозовскМорозовский районИгорь Гуськов
 
 
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