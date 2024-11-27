Во Франции заявили о невозможности исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху
МИД Франции заявил, что Париж не сможет исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху
© AP Photo / Amir Cohen/PoolБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Франция не сможет исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так как он обладает иммунитетом главы государства, не ратифицировавшего Римский статут, сообщил МИД республики в коммюнике.
"Франция будет уважать свои международные обязательства при понимании, что Римский статут требует полного сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС), но также предусматривает, что от государства нельзя требовать действий, несовместимых с его обязательствами по международному праву в отношении иммунитета глав государств, не являющихся участниками МУС. Такой иммунитет распространяется на премьер-министра Нетаньяху и других соответствующих министров, и их необходимо будет принять во внимание, если МУС потребует его ареста и выдачи", - сообщил МИД.
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Там указали на "историческую дружбу" Парижа и Тель-Авива, отметив, что "Франция продолжит прямое сотрудничество с премьер-министром Нетаньяху и израильскими властями ради мира и безопасности на Ближнем Востоке".
Накануне радиостанция RMC сообщила, что Биньямин Нетаньяху пытался надавить на президента Франции Эммануэля Макрона, чтоб Париж не применял решение МУС о его аресте.
Позже сообщалось, что правительство Израиля выступило против какого-либо участия Франции в переговорах о прекращении огня в Ливане. Как писали израильские СМИ, у главы Франции Эммануэля Макрона "четкая антиизраильская позиция", в качестве примеров приводились "постыдный" призыв Макрона к международному эмбарго на поставку оружия Израилю, а также его заявление, согласно которому именно ООН создало Государство Израиль.
На прошлой неделе МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Многие страны, включая Бельгию, Нидерланды и Ирландию, сообщили, что выполнят решение МУС.