https://ria.ru/20241127/mus-1986108211.html

Во Франции заявили о невозможности исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

Во Франции заявили о невозможности исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 27.11.2024

Во Франции заявили о невозможности исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

Франция не сможет исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так как он обладает иммунитетом... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:27

2024-11-27T21:27

2024-11-27T21:27

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международный уголовный суд

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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Франция не сможет исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так как он обладает иммунитетом главы государства, не ратифицировавшего Римский статут, сообщил МИД республики в коммюнике. "Франция будет уважать свои международные обязательства при понимании, что Римский статут требует полного сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС), но также предусматривает, что от государства нельзя требовать действий, несовместимых с его обязательствами по международному праву в отношении иммунитета глав государств, не являющихся участниками МУС. Такой иммунитет распространяется на премьер-министра Нетаньяху и других соответствующих министров, и их необходимо будет принять во внимание, если МУС потребует его ареста и выдачи", - сообщил МИД. Там указали на "историческую дружбу" Парижа и Тель-Авива, отметив, что "Франция продолжит прямое сотрудничество с премьер-министром Нетаньяху и израильскими властями ради мира и безопасности на Ближнем Востоке". Накануне радиостанция RMC сообщила, что Биньямин Нетаньяху пытался надавить на президента Франции Эммануэля Макрона, чтоб Париж не применял решение МУС о его аресте. Позже сообщалось, что правительство Израиля выступило против какого-либо участия Франции в переговорах о прекращении огня в Ливане. Как писали израильские СМИ, у главы Франции Эммануэля Макрона "четкая антиизраильская позиция", в качестве примеров приводились "постыдный" призыв Макрона к международному эмбарго на поставку оружия Израилю, а также его заявление, согласно которому именно ООН создало Государство Израиль. На прошлой неделе МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Многие страны, включая Бельгию, Нидерланды и Ирландию, сообщили, что выполнят решение МУС.

https://ria.ru/20241126/netanjahu-1985865476.html

https://ria.ru/20241124/medvedev-1985440307.html

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в мире, франция, израиль, париж, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, йоав галант, международный уголовный суд, оон