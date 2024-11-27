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В центре Москвы произошла стрельба - РИА Новости, 27.11.2024
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20:29 27.11.2024 (обновлено: 21:26 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/moskva-1986102085.html
В центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы произошла стрельба - РИА Новости, 27.11.2024
В центре Москвы произошла стрельба
Несколько человек устроили потасовку со стрельбой из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T20:29
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происшествия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Несколько человек устроили потасовку со стрельбой из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.В дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место сотрудники предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт.&quot;Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия&quot;, — подчеркнули в ведомстве.После этого все участники инцидента скрылись. Информации о пострадавших нет.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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Инцидент со стрельбой из травматического оружия в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Столичная прокуратура публикует кадры инцидента.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В центре Москвы произошла стрельба

В центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Несколько человек устроили потасовку со стрельбой из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место сотрудники предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт.
«

"Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия", — подчеркнули в ведомстве.

После этого все участники инцидента скрылись. Информации о пострадавших нет.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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