https://ria.ru/20241127/moskva-1986102085.html

В центре Москвы произошла стрельба

В центре Москвы произошла стрельба - РИА Новости, 27.11.2024

В центре Москвы произошла стрельба

Несколько человек устроили потасовку со стрельбой из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:29

2024-11-27T20:29

2024-11-27T21:26

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Несколько человек устроили потасовку со стрельбой из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.В дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место сотрудники предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт."Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия", — подчеркнули в ведомстве.После этого все участники инцидента скрылись. Информации о пострадавших нет.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Инцидент со стрельбой из травматического оружия в центре Москвы Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Столичная прокуратура публикует кадры инцидента. 2024-11-27T20:29 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия