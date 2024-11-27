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Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 27.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:39 27.11.2024 (обновлено: 15:25 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/moskva-1985975224.html
Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна
Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 27.11.2024
Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна
В рамках пятой Московской недели интерьера и дизайна в зоне инноваций Московского иннокластера гости выставки смогут ознакомиться с технологическими решениями... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:39
2024-11-27T15:25
культура
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В рамках пятой Московской недели интерьера и дизайна в зоне инноваций Московского иннокластера гости выставки смогут ознакомиться с технологическими решениями для оформления фасадов и витрин, а также внутреннего обустройства, сообщили в оргкомитете мероприятия. Большинство представленных решений разрабатывались, тестировались и внедрялись в городскую среду благодаря поддержке правительства Москвы. Зона инноваций представляет собой городское пространство, в котором историческое наследие совмещено с современными инновационными решениями. Так, благодаря архивным снимкам из фондов Музея Москвы и новой отечественной технологии 3D-печати на бетонном полотне удалось воссоздать исторический облик центральной части города. Особое внимание уделено современному облику зданий. Среди экспонатов – фасадная система, которая преобразует солнечный свет в электроэнергию, прозрачный светодиодный экран, который можно использовать без потери светопропускания в здание, динамическая “танцующая” стена, декоративная плитка со стереоскопическим 3D-изображением, “умное” стекло, которое при необходимости становится матовым. Также представлены энергоэффективные системы освещения и решения для новогоднего оформления фасадов и витрин, говорится в сообщении. Помимо этого, гости смогут также ознакомиться с инновациями для домашнего интерьера. В их числе – роботы для профессиональной уборки помещений, инновационные очистители воздуха, кресла с обивкой, полученной из яблочной кожуры, кинетические столы с меняющимися узорами, дизайнерские предметы интерьера из переработанных грибов, стулья из вторично используемых картона и бумаги, мебель, напечатанная на 3D-принтере и многое другое, добавили организаторы.
https://ria.ru/20241126/moskva-1985767585.html
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городское хозяйство москвы, москва, музей москвы
Культура, Городское хозяйство Москвы, Москва, Музей Москвы
Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна

В Москве пройдет пятая Московская неделя интерьера и дизайна

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМосковская неделя интерьера и дизайна
Московская неделя интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Московская неделя интерьера и дизайна
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В рамках пятой Московской недели интерьера и дизайна в зоне инноваций Московского иннокластера гости выставки смогут ознакомиться с технологическими решениями для оформления фасадов и витрин, а также внутреннего обустройства, сообщили в оргкомитете мероприятия.
Большинство представленных решений разрабатывались, тестировались и внедрялись в городскую среду благодаря поддержке правительства Москвы.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Коллекцию "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна
26 ноября, 12:56
Зона инноваций представляет собой городское пространство, в котором историческое наследие совмещено с современными инновационными решениями. Так, благодаря архивным снимкам из фондов Музея Москвы и новой отечественной технологии 3D-печати на бетонном полотне удалось воссоздать исторический облик центральной части города.
Особое внимание уделено современному облику зданий. Среди экспонатов – фасадная система, которая преобразует солнечный свет в электроэнергию, прозрачный светодиодный экран, который можно использовать без потери светопропускания в здание, динамическая “танцующая” стена, декоративная плитка со стереоскопическим 3D-изображением, “умное” стекло, которое при необходимости становится матовым. Также представлены энергоэффективные системы освещения и решения для новогоднего оформления фасадов и витрин, говорится в сообщении.
Помимо этого, гости смогут также ознакомиться с инновациями для домашнего интерьера. В их числе – роботы для профессиональной уборки помещений, инновационные очистители воздуха, кресла с обивкой, полученной из яблочной кожуры, кинетические столы с меняющимися узорами, дизайнерские предметы интерьера из переработанных грибов, стулья из вторично используемых картона и бумаги, мебель, напечатанная на 3D-принтере и многое другое, добавили организаторы.
Первый день Московской недели интерьера и дизайна в Манеже - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Первый день Московской недели интерьера и дизайна прошел в "Манеже"
16 мая, 20:53
 
КультураГородское хозяйство МосквыМоскваМузей Москвы
 
 
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