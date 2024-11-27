https://ria.ru/20241127/moskva-1985975224.html

Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна

Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна - РИА Новости, 27.11.2024

Инновации для города и дома представят на Неделе интерьера и дизайна

В рамках пятой Московской недели интерьера и дизайна в зоне инноваций Московского иннокластера гости выставки смогут ознакомиться с технологическими решениями... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:39

2024-11-27T12:39

2024-11-27T15:25

культура

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В рамках пятой Московской недели интерьера и дизайна в зоне инноваций Московского иннокластера гости выставки смогут ознакомиться с технологическими решениями для оформления фасадов и витрин, а также внутреннего обустройства, сообщили в оргкомитете мероприятия. Большинство представленных решений разрабатывались, тестировались и внедрялись в городскую среду благодаря поддержке правительства Москвы. Зона инноваций представляет собой городское пространство, в котором историческое наследие совмещено с современными инновационными решениями. Так, благодаря архивным снимкам из фондов Музея Москвы и новой отечественной технологии 3D-печати на бетонном полотне удалось воссоздать исторический облик центральной части города. Особое внимание уделено современному облику зданий. Среди экспонатов – фасадная система, которая преобразует солнечный свет в электроэнергию, прозрачный светодиодный экран, который можно использовать без потери светопропускания в здание, динамическая “танцующая” стена, декоративная плитка со стереоскопическим 3D-изображением, “умное” стекло, которое при необходимости становится матовым. Также представлены энергоэффективные системы освещения и решения для новогоднего оформления фасадов и витрин, говорится в сообщении. Помимо этого, гости смогут также ознакомиться с инновациями для домашнего интерьера. В их числе – роботы для профессиональной уборки помещений, инновационные очистители воздуха, кресла с обивкой, полученной из яблочной кожуры, кинетические столы с меняющимися узорами, дизайнерские предметы интерьера из переработанных грибов, стулья из вторично используемых картона и бумаги, мебель, напечатанная на 3D-принтере и многое другое, добавили организаторы.

https://ria.ru/20241126/moskva-1985767585.html

https://ria.ru/20240516/moskva-1946536775.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, музей москвы