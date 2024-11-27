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В Москве к 1 декабря украсят около 50 парков - РИА Новости, 27.11.2024
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11:04 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/moskva-1985950245.html
В Москве к 1 декабря украсят около 50 парков
В Москве к 1 декабря украсят около 50 парков - РИА Новости, 27.11.2024
В Москве к 1 декабря украсят около 50 парков
Порядка 50 парков украсят в Москве до 1 декабря, для оформления уже использовали почти 27 тысяч метров еловой гирлянды и свыше 3 тысяч метров светодиодной... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:04
2024-11-27T11:04
общество
городское хозяйство москвы
москва
мосгорпарк
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 50 парков украсят в Москве до 1 декабря, для оформления уже использовали почти 27 тысяч метров еловой гирлянды и свыше 3 тысяч метров светодиодной гирлянды, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. "Московские парки преображаются к Новому году. На сегодняшний день уже использовано в оформлении 26 984 метров еловой гирлянды и 3280 метров светодиодной гирлянды… Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, украсятся к 1 декабря. Около 50 парков будут украшены в преддверии праздника, создавая волшебную атмосферу для всех посетителей", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там уточнили, что для создания памятных праздничных фотографий в парках будут установлены фотозоны в виде арт-объектов новогодних подарков. Из популярных и любимых конструкций в парках появится традиционный шар "Золотой ромб", его можно будет встретить в Таганском и Измайловском парках, парках Олимпийской деревни и "Ходынское поле", усадьбе Алтуфьево, парке "Северное Тушино" и музее-заповеднике "Царицыно". "В этом году в двух парках появятся "Ворота времени", которые показывают традиционные пять минут. Увидеть такие инсталляции можно будет в парке "Кузьминки" и музее-заповеднике "Царицыно", - добавляется в сообщении. Кроме того, в девяти парках можно будет увидеть и 4-метровую инсталляцию "Коньки", добавили в Мосгорпарке. Сделать красивые кадры посетители смогут в парках "Северное Тушино", "Фили", 50-летия Октября, Лианозовском, Перовском, Гончаровском парках, ландшафтном парке "Митино", сквере по Олонецкому проезду и музее-заповеднике "Царицыно". "В этом году зимние праздники в Москве обещают стать особенно волшебными благодаря инсталляциям "Звёздное небо", которые установят на четырёх популярных городских территориях: парках 50-летия Октября, "Красная Пресня", "Кузьминки" и саду "Эрмитаж". Это световые композиции, напоминающие бескрайнее звёздное небо, которое словно опускается прямо к земле, создавая ощущение сказки", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241125/otdykh-1836657926.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, мосгорпарк
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосгорпарк
В Москве к 1 декабря украсят около 50 парков

В Мосгорпарке сообщили, что в Москве к 1 декабря украсят около 50 парков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 50 парков украсят в Москве до 1 декабря, для оформления уже использовали почти 27 тысяч метров еловой гирлянды и свыше 3 тысяч метров светодиодной гирлянды, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
«
"Московские парки преображаются к Новому году. На сегодняшний день уже использовано в оформлении 26 984 метров еловой гирлянды и 3280 метров светодиодной гирлянды… Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, украсятся к 1 декабря. Около 50 парков будут украшены в преддверии праздника, создавая волшебную атмосферу для всех посетителей", - рассказали журналистам в пресс-службе.
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Там уточнили, что для создания памятных праздничных фотографий в парках будут установлены фотозоны в виде арт-объектов новогодних подарков. Из популярных и любимых конструкций в парках появится традиционный шар "Золотой ромб", его можно будет встретить в Таганском и Измайловском парках, парках Олимпийской деревни и "Ходынское поле", усадьбе Алтуфьево, парке "Северное Тушино" и музее-заповеднике "Царицыно".
«
"В этом году в двух парках появятся "Ворота времени", которые показывают традиционные пять минут. Увидеть такие инсталляции можно будет в парке "Кузьминки" и музее-заповеднике "Царицыно", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в девяти парках можно будет увидеть и 4-метровую инсталляцию "Коньки", добавили в Мосгорпарке. Сделать красивые кадры посетители смогут в парках "Северное Тушино", "Фили", 50-летия Октября, Лианозовском, Перовском, Гончаровском парках, ландшафтном парке "Митино", сквере по Олонецкому проезду и музее-заповеднике "Царицыно".
«
"В этом году зимние праздники в Москве обещают стать особенно волшебными благодаря инсталляциям "Звёздное небо", которые установят на четырёх популярных городских территориях: парках 50-летия Октября, "Красная Пресня", "Кузьминки" и саду "Эрмитаж". Это световые композиции, напоминающие бескрайнее звёздное небо, которое словно опускается прямо к земле, создавая ощущение сказки", - рассказали в пресс-службе.
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