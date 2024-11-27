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Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 27.11.2024
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16:08 27.11.2024 (обновлено: 16:35 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/moldaviya-1986028741.html
Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT
Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 27.11.2024
Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT
Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана принял решение присоединиться к санкциям США против медиагруппы "Россия... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:08
2024-11-27T16:35
молдавия
в мире
россия
дорин речан
сша
санкции в отношении россии
санкции сша против "россии сегодня" и rt
миа "россия сегодня"
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КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана принял решение присоединиться к санкциям США против медиагруппы "Россия сегодня", RT и АНО "Евразия", соответствующее решение опубликовано в законодательном вестнике "Официальный монитор"."Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки в результате изменений, внесенных 13 сентября 2024 года в решение (ЕО) № 14024/2021… в отношении следующих лиц: Киселев Дмитрий Константинович, Парутенко Нелли Алексеевна, автономная некоммерческая организация ТВ Новости (RT), автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", федеральное государственное унитарное предприятия международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в решении, опубликованном в "Официальном мониторе".Власти уточняют, что решение носит политический характер и подлежит является обязательным для выполнения со дня принятия.Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц".В сентябре этого года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым и РИА Новости.Правительственная комиссия Молдавии по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.
https://ria.ru/20241127/sanktsii-1985904089.html
https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985856557.html
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молдавия, в мире, россия, дорин речан, сша, санкции в отношении россии, санкции сша против "россии сегодня" и rt, миа "россия сегодня", телеканал rt
Молдавия, В мире, Россия, Дорин Речан, США, Санкции в отношении России, Санкции США против "России сегодня" и RT, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT

Молдавия присоединилась к санкциям США против медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание МИА "Россия сегодня"
Здание МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана принял решение присоединиться к санкциям США против медиагруппы "Россия сегодня", RT и АНО "Евразия", соответствующее решение опубликовано в законодательном вестнике "Официальный монитор".
"Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки в результате изменений, внесенных 13 сентября 2024 года в решение (ЕО) № 14024/2021… в отношении следующих лиц: Киселев Дмитрий Константинович, Парутенко Нелли Алексеевна, автономная некоммерческая организация ТВ Новости (RT), автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", федеральное государственное унитарное предприятия международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в решении, опубликованном в "Официальном мониторе".
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
Вчера, 01:46
Власти уточняют, что решение носит политический характер и подлежит является обязательным для выполнения со дня принятия.
Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц".
В сентябре этого года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым и РИА Новости.
Правительственная комиссия Молдавии по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников
26 ноября, 18:27
 
МолдавияВ миреРоссияДорин РечанСШАСанкции в отношении РоссииСанкции США против "России сегодня" и RTМИА "Россия сегодня"Телеканал RT
 
 
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