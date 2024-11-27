https://ria.ru/20241127/moldaviya-1986028741.html

Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT

Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 27.11.2024

Молдавия присоединилась к санкциям США против "России сегодня" и RT

Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана принял решение присоединиться к санкциям США против медиагруппы "Россия... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:08

2024-11-27T16:08

2024-11-27T16:35

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КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана принял решение присоединиться к санкциям США против медиагруппы "Россия сегодня", RT и АНО "Евразия", соответствующее решение опубликовано в законодательном вестнике "Официальный монитор"."Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки в результате изменений, внесенных 13 сентября 2024 года в решение (ЕО) № 14024/2021… в отношении следующих лиц: Киселев Дмитрий Константинович, Парутенко Нелли Алексеевна, автономная некоммерческая организация ТВ Новости (RT), автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", федеральное государственное унитарное предприятия международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в решении, опубликованном в "Официальном мониторе".Власти уточняют, что решение носит политический характер и подлежит является обязательным для выполнения со дня принятия.Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц".В сентябре этого года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – РИА Новости Крым и РИА Новости.Правительственная комиссия Молдавии по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляется из России.

https://ria.ru/20241127/sanktsii-1985904089.html

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985856557.html

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