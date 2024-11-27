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На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.11.2024
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16:44 27.11.2024
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На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.11.2024
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:44
2024-11-27T16:44
происшествия
авто
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 38-го километра МКАД, перед съездом №37, загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка в районе ДТП растянулась на 3 километра.
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происшествия, авто, мкад, москва, россия
Происшествия, Авто, МКАД, Москва, Россия
На МКАД загорелся автомобиль

На внешней стороне 38-го километра МКАД загорелся автомобиль

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМКАД
МКАД - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 38-го километра МКАД, перед съездом №37, загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка в районе ДТП растянулась на 3 километра.
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