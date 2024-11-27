https://ria.ru/20241127/mkad-1986037013.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.11.2024
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:44
2024-11-27T16:44
2024-11-27T16:44
происшествия
авто
мкад
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/83/1492058380_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_77ed02d5de935a7fb2deac90c0f03d6d.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 38-го километра МКАД, перед съездом №37, загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка в районе ДТП растянулась на 3 километра.
https://ria.ru/20241127/arbat-1986021420.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/83/1492058380_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_82ee124b3c407b311a211004e86935f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мкад, москва, россия
Происшествия, Авто, МКАД, Москва, Россия
На МКАД загорелся автомобиль
На внешней стороне 38-го километра МКАД загорелся автомобиль