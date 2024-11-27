https://ria.ru/20241127/mkad-1986037013.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.11.2024

На МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:44

2024-11-27T16:44

2024-11-27T16:44

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авто

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне 38-го километра МКАД, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 38-го километра МКАД, перед съездом №37, загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города… Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробка в районе ДТП растянулась на 3 километра.

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происшествия, авто, мкад, москва, россия