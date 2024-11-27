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Минюст просит прекратить деятельность "Лиги развития науки и образования" - РИА Новости, 27.11.2024
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06:53 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/minjust-1985917641.html
Минюст просит прекратить деятельность "Лиги развития науки и образования"
Минюст просит прекратить деятельность "Лиги развития науки и образования" - РИА Новости, 27.11.2024
Минюст просит прекратить деятельность "Лиги развития науки и образования"
Министерство юстиции РФ обратилось в Пресненский суд Москвы с иском о прекращении деятельности некоммерческой организации "Лига развития науки и образования"... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:53
2024-11-27T06:53
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Пресненский суд Москвы с иском о прекращении деятельности некоммерческой организации "Лига развития науки и образования" из-за нарушений российского законодательства, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. В суде РИА Новости сообщили о поступившем административном деле о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. "Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: МОО "Лига развития науки и образования", - сказали в суде. Дата судебного заседания не назначена. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с административным делом, причиной для подачи иска послужили выявленные нарушения законодательства РФ об общественных объединениях в ходе контроля за НКО, а именно: непредставление лигой в Минюст на протяжении нескольких лет и до настоящего времени ответов об объеме полученных денежных средств и иного имущества, полученных от иностранного источника, о целях расходования этих денежных средств, использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании. Кроме того, организацией с 2022 года не представлялась информация о продолжении деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях общественного объединения.
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984931241.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Минюст просит прекратить деятельность "Лиги развития науки и образования"

Минюст подал иск о прекращении деятельности "Лиги развития науки и образования"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Пресненский суд Москвы с иском о прекращении деятельности некоммерческой организации "Лига развития науки и образования" из-за нарушений российского законодательства, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В суде РИА Новости сообщили о поступившем административном деле о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. "Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: МОО "Лига развития науки и образования", - сказали в суде.
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Дата судебного заседания не назначена.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с административным делом, причиной для подачи иска послужили выявленные нарушения законодательства РФ об общественных объединениях в ходе контроля за НКО, а именно: непредставление лигой в Минюст на протяжении нескольких лет и до настоящего времени ответов об объеме полученных денежных средств и иного имущества, полученных от иностранного источника, о целях расходования этих денежных средств, использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании.
Кроме того, организацией с 2022 года не представлялась информация о продолжении деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях общественного объединения.
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