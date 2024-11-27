Президент Южной Кореи встретился с министром обороны Украины
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с министром обороны Украины Умеровым
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял прибывшего в Сеул министра обороны Украины Рустема Умерова и обсудил с ним противодействие сотрудничеству РФ и КНДР, сообщила администрация южнокорейского президента.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что Умеров может обсудить с южнокорейскими чиновниками "конкретные варианты помощи" в ответ на якобы участие военных КНДР в СВО. После заключения РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне нынешнего года Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. В РФ ранее обращали внимание, что у Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли соответствующие обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников.
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"Президент приветствовал специальную делегацию, возглавляемую министром обороны Украины Рустемом Умеровым, и заявил, что рассчитывает на выработку Южной Кореей и Украиной способов эффективного реагирования для противодействия угрозам безопасности, вызванным военным сотрудничеством России и Северной Кореи", - говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.
Согласно сообщению, после протокольной встречи с Юн Сок Ёлем Умеров, направленный Владимиром Зеленским в качестве спецпосланника, также обсудил двустороннее сотрудничество с начальником управления национальной безопасности в офисе президента Син Вон Сиком и министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном.
Умеров заявил, что возглавляемая им делегация была направлена Зеленским для "активного поиска путей сотрудничества с Южной Кореей для реагирования на усиливающееся российско-северокорейское военное сотрудничество". Он также отметил, что в последнее время между Киевом и Сеулом осуществляется "плотное общение и сотрудничество по различным каналам" и выразил благодарность Южной Корее за "практическую помощь гражданам Украины".
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Глава минобороны Украины "детально" рассказал южнокорейской стороне о ситуации на поле боя в ходе украинского конфликта и "последних тенденциях", связанных с якобы направленными для участия в СВО северокорейскими военными. Он заявил, что Киев для преодоления нынешнего "беспрецедентного кризиса" расширяет сотрудничество по безопасности с ключевыми государствами во всем мире, и хотел бы впредь "укреплять всевозможное сотрудничество и с Южной Кореей".
Стороны, согласно сообщению офиса южнокорейского президента, договорились "продолжить обмен информацией" по приписываемой КНДР отправке войск в Россию и сотрудничеству Пхеньяна и Москвы в области оружия и технологий. Кроме того, было решено продолжить тесное общение с США, поскольку, как утверждается, "и администрация Байдена, и представители избранного президента Трампа реагируют на ситуацию на Украине как одна команда".
Как ранее сообщало агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи, в Сеуле сформировалось мнение, что поставки южнокорейских вооружений Киеву могут стать "средством давления на Россию" и восприниматься выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом как выгодная разменная карта. В этой связи чиновник МИД Южной Кореи заявил агентству, что на продолжение военного сотрудничества России с КНДР Сеул "решительно ответит вместе с международном сообществом".
Новый базовый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Россией и КНДР во время визита Путина в Пхеньян, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. Ранее Путин отмечал, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.