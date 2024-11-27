https://ria.ru/20241127/ministr-1986020149.html

Президент Южной Кореи встретился с министром обороны Украины

Президент Южной Кореи встретился с министром обороны Украины - РИА Новости, 27.11.2024

Президент Южной Кореи встретился с министром обороны Украины

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял прибывшего в Сеул министра обороны Украины Рустема Умерова и обсудил с ним противодействие сотрудничеству РФ и КНДР,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:40

2024-11-27T15:40

2024-11-27T15:40

в мире

россия

южная корея

украина

владимир путин

рустем умеров

владимир зеленский

юн сок ель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4aca99ac360881c4001cab52b698f2d8.jpg

СЕУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял прибывшего в Сеул министра обороны Украины Рустема Умерова и обсудил с ним противодействие сотрудничеству РФ и КНДР, сообщила администрация южнокорейского президента. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщало, что Умеров может обсудить с южнокорейскими чиновниками "конкретные варианты помощи" в ответ на якобы участие военных КНДР в СВО. После заключения РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне нынешнего года Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. В РФ ранее обращали внимание, что у Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли соответствующие обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников. "Президент приветствовал специальную делегацию, возглавляемую министром обороны Украины Рустемом Умеровым, и заявил, что рассчитывает на выработку Южной Кореей и Украиной способов эффективного реагирования для противодействия угрозам безопасности, вызванным военным сотрудничеством России и Северной Кореи", - говорится в сообщении администрации южнокорейского президента. Согласно сообщению, после протокольной встречи с Юн Сок Ёлем Умеров, направленный Владимиром Зеленским в качестве спецпосланника, также обсудил двустороннее сотрудничество с начальником управления национальной безопасности в офисе президента Син Вон Сиком и министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном. Умеров заявил, что возглавляемая им делегация была направлена Зеленским для "активного поиска путей сотрудничества с Южной Кореей для реагирования на усиливающееся российско-северокорейское военное сотрудничество". Он также отметил, что в последнее время между Киевом и Сеулом осуществляется "плотное общение и сотрудничество по различным каналам" и выразил благодарность Южной Корее за "практическую помощь гражданам Украины". Глава минобороны Украины "детально" рассказал южнокорейской стороне о ситуации на поле боя в ходе украинского конфликта и "последних тенденциях", связанных с якобы направленными для участия в СВО северокорейскими военными. Он заявил, что Киев для преодоления нынешнего "беспрецедентного кризиса" расширяет сотрудничество по безопасности с ключевыми государствами во всем мире, и хотел бы впредь "укреплять всевозможное сотрудничество и с Южной Кореей". Стороны, согласно сообщению офиса южнокорейского президента, договорились "продолжить обмен информацией" по приписываемой КНДР отправке войск в Россию и сотрудничеству Пхеньяна и Москвы в области оружия и технологий. Кроме того, было решено продолжить тесное общение с США, поскольку, как утверждается, "и администрация Байдена, и представители избранного президента Трампа реагируют на ситуацию на Украине как одна команда". Как ранее сообщало агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи, в Сеуле сформировалось мнение, что поставки южнокорейских вооружений Киеву могут стать "средством давления на Россию" и восприниматься выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом как выгодная разменная карта. В этой связи чиновник МИД Южной Кореи заявил агентству, что на продолжение военного сотрудничества России с КНДР Сеул "решительно ответит вместе с международном сообществом". Новый базовый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Россией и КНДР во время визита Путина в Пхеньян, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. Ранее Путин отмечал, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

https://ria.ru/20241021/kndr-1979122314.html

https://ria.ru/20241030/koreya-1980971973.html

россия

южная корея

украина

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, южная корея, украина, владимир путин, рустем умеров, владимир зеленский, юн сок ель, кндр (северная корея)