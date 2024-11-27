https://ria.ru/20241127/migratsiya-1986066013.html
Все передвижения мигрантов должны быть под контролем, заявил Медведев
Все передвижения мигрантов должны быть под контролем, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
Все передвижения мигрантов должны быть под контролем, заявил Медведев
Все случаи въезда в Россию, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:18
2024-11-27T18:18
2024-11-27T18:25
россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Все случаи въезда в Россию, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Политика
Все передвижения мигрантов должны быть под контролем, заявил Медведев
Медведев заявил, что передвижения мигрантов должны контролироваться государством