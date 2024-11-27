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МИД ответил на вопрос о размещении ракет в Азии - РИА Новости, 27.11.2024
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16:58 27.11.2024 (обновлено: 17:36 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/mid-1986042121.html
МИД ответил на вопрос о размещении ракет в Азии
МИД ответил на вопрос о размещении ракет в Азии - РИА Новости, 27.11.2024
МИД ответил на вопрос о размещении ракет в Азии
На данном этапе нет необходимости обсуждать детали, как и где Россия могла бы разместить ракеты средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:58
2024-11-27T17:36
россия
сша
азия
мария захарова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На данном этапе нет необходимости обсуждать детали, как и где Россия могла бы разместить ракеты средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На данном этапе просто нет необходимости высказывать детальное рассуждение по поводу того, как и где Россия могла бы развернуть наземные ракеты меньшей и средней дальности. Просто потому, что стратегия, тактика были мотивированы в соответствующих заявлениях президента и заместителя министра иностранных дел нашей страны", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, главное заключается в том, что военно-политический сигнал был направлен очень чёткий. "Направили мы его и США, и американским сателлитам, которые приступили к практическим шагам по подготовке к развертыванию и непосредственному размещению наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира", - заключила официальный представитель МИД РФ. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в вопросе потенциального развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности в Азии в ответ на аналогичные действия США пока не пройдена точка невозврата. Он призвал Вашингтон и партнеров США в АТР остановиться и пересмотреть решение о размещении американских систем.
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россия, сша, азия, мария захарова, сергей рябков
Россия, США, Азия, Мария Захарова, Сергей Рябков
МИД ответил на вопрос о размещении ракет в Азии

Захарова заявила, что сейчас нет необходимости обсуждать детали размещения ракет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На данном этапе нет необходимости обсуждать детали, как и где Россия могла бы разместить ракеты средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На данном этапе просто нет необходимости высказывать детальное рассуждение по поводу того, как и где Россия могла бы развернуть наземные ракеты меньшей и средней дальности. Просто потому, что стратегия, тактика были мотивированы в соответствующих заявлениях президента и заместителя министра иностранных дел нашей страны", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, главное заключается в том, что военно-политический сигнал был направлен очень чёткий.
"Направили мы его и США, и американским сателлитам, которые приступили к практическим шагам по подготовке к развертыванию и непосредственному размещению наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в вопросе потенциального развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности в Азии в ответ на аналогичные действия США пока не пройдена точка невозврата. Он призвал Вашингтон и партнеров США в АТР остановиться и пересмотреть решение о размещении американских систем.
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