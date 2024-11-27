https://ria.ru/20241127/mid-1986028412.html
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД - РИА Новости, 27.11.2024
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД
Россия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:07
2024-11-27T16:07
2024-11-27T16:38
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в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов", - сказала Захарова на брифинге.Захарова ранее заявляла, что Украина использует тему обмена военнослужащими и создает видимость усилий по возвращению своих военных для давления на Россию. Она отмечала, что Киев в рамках обмена забирает националистов, вычеркивая из обменных списков обычных мобилизованных, в том числе тех, кто сдался в плен добровольно.
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985970774.html
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россия, в мире, украина, мария захарова
Россия, В мире, Украина, Мария Захарова
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД
Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас провести обмен 630 военнопленных