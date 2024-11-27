Рейтинг@Mail.ru
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 27.11.2024 (обновлено: 16:38 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/mid-1986028412.html
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД - РИА Новости, 27.11.2024
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД
Россия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:07
2024-11-27T16:38
россия
в мире
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7a4b537e0eaa30ad3ac0bc6abc4caddc.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов", - сказала Захарова на брифинге.Захарова ранее заявляла, что Украина использует тему обмена военнослужащими и создает видимость усилий по возвращению своих военных для давления на Россию. Она отмечала, что Киев в рамках обмена забирает националистов, вычеркивая из обменных списков обычных мобилизованных, в том числе тех, кто сдался в плен добровольно.
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985970774.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_a67e5a00f6f5bf8c57555d9cb1184924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, мария захарова
Россия, В мире, Украина, Мария Захарова
Россия готова провести обмен пленными уже сейчас, заявили в МИД

Захарова заявила, что Россия готова уже сейчас провести обмен 630 военнопленных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия готова уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных и начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов, а также заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по данному вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова ранее заявляла, что Украина использует тему обмена военнослужащими и создает видимость усилий по возвращению своих военных для давления на Россию. Она отмечала, что Киев в рамках обмена забирает националистов, вычеркивая из обменных списков обычных мобилизованных, в том числе тех, кто сдался в плен добровольно.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Пленный рассказал о мобилизованных в ВСУ с проблемами со здоровьем
Вчера, 12:44
 
РоссияВ миреУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала