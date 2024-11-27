https://ria.ru/20241127/mid-1986022767.html
Захарова прокомментировала высылку немецких журналистов из России
Захарова прокомментировала высылку немецких журналистов из России - РИА Новости, 27.11.2024
Захарова прокомментировала высылку немецких журналистов из России
Россия вынуждена принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD в ответ на закрытие властями Германии... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:28
2024-11-27T16:28
2024-11-27T16:28
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мария захарова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия вынуждена принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD в ответ на закрытие властями Германии немецкого бюро Первого канала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ответ на запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD... Сейчас в МИД приглашены завкорпунктом этого немецкого СМИ, которым оглашается данное решение", - сказала Захарова на брифинге. Ранее ведущая канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря.
https://ria.ru/20241126/mid-1985855202.html
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в мире, германия, россия, мария захарова, ard
В мире, Германия, Россия, Мария Захарова, ARD
Захарова прокомментировала высылку немецких журналистов из России
Захарова сообщила о зеркальных мерах в отношении журналистов ARD