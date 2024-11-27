Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России
Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России
© AP Photo / Michael SohnАнгела Меркель
© AP Photo / Michael Sohn
Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, потому что Европа в одиночку этого не сможет достичь.
Как сообщалось ранее, во вторник парламентская ассамблея НАТО призвала членов оборонного блока разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере, об этом говорится в принятой резолюции по итогам ежегодной сессии.
"Я считаю, и поэтому я также пишу (в своей книге - ред.) о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания", - сказала экс-канцлер на презентации своей книги "Свобода". Трансляцию в прямом эфире вела немецкая газета Zeit в своем канале в YouTube.
При этом Меркель отметила, что теперь, с приходом Дональда Трампа к власти в США, это стало сложнее. "Потому что убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь. Россия - крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединенным Штатам. И поэтому существует большой интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе", - пояснила Меркель.
Она добавила, что, на ее взгляд, у США тоже должен быть большой интерес к сотрудничеству с Европой. "Поскольку для Соединенных Штатов, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, важно иметь союзников в Европе", - уточнила Меркель.
Она пояснила, что тема сдерживания касается вопросов о том, какие военные возможности есть у стран НАТО, если одна из них подвергнется нападению. "И это сдерживание значительно улучшилось, начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть мы не сидели сложа руки. Но это сдерживание все еще недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений Путиным", - добавила экс-канцлер.
Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу.
Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.
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