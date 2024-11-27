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Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России - РИА Новости, 27.11.2024
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01:12 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/merkel-1985901593.html
Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России
Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России - РИА Новости, 27.11.2024
Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, потому что Европа в одиночку этого не сможет... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:12
2024-11-27T01:12
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БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, потому что Европа в одиночку этого не сможет достичь. Как сообщалось ранее, во вторник парламентская ассамблея НАТО призвала членов оборонного блока разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере, об этом говорится в принятой резолюции по итогам ежегодной сессии. "Я считаю, и поэтому я также пишу (в своей книге - ред.) о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания", - сказала экс-канцлер на презентации своей книги "Свобода". Трансляцию в прямом эфире вела немецкая газета Zeit в своем канале в YouTube. При этом Меркель отметила, что теперь, с приходом Дональда Трампа к власти в США, это стало сложнее. "Потому что убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь. Россия - крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединенным Штатам. И поэтому существует большой интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе", - пояснила Меркель. Она добавила, что, на ее взгляд, у США тоже должен быть большой интерес к сотрудничеству с Европой. "Поскольку для Соединенных Штатов, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, важно иметь союзников в Европе", - уточнила Меркель. Она пояснила, что тема сдерживания касается вопросов о том, какие военные возможности есть у стран НАТО, если одна из них подвергнется нападению. "И это сдерживание значительно улучшилось, начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть мы не сидели сложа руки. Но это сдерживание все еще недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений Путиным", - добавила экс-канцлер. Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу. Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой. Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Трампу.
https://ria.ru/20241126/doktrina-1985714652.html
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россия, европа, сша, ангела меркель, дональд трамп, владимир путин, нато, в мире
Россия, Европа, США, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, В мире
Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России

Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию России

© AP Photo / Michael SohnАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необходимым быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, потому что Европа в одиночку этого не сможет достичь.
Как сообщалось ранее, во вторник парламентская ассамблея НАТО призвала членов оборонного блока разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере, об этом говорится в принятой резолюции по итогам ежегодной сессии.
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"Я считаю, и поэтому я также пишу (в своей книге - ред.) о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания", - сказала экс-канцлер на презентации своей книги "Свобода". Трансляцию в прямом эфире вела немецкая газета Zeit в своем канале в YouTube.
При этом Меркель отметила, что теперь, с приходом Дональда Трампа к власти в США, это стало сложнее. "Потому что убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна только внутри НАТО. Европа сама по себе не сможет этого достичь. Россия - крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединенным Штатам. И поэтому существует большой интерес в том, чтобы Европа и США работали вместе", - пояснила Меркель.
Она добавила, что, на ее взгляд, у США тоже должен быть большой интерес к сотрудничеству с Европой. "Поскольку для Соединенных Штатов, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, важно иметь союзников в Европе", - уточнила Меркель.
Она пояснила, что тема сдерживания касается вопросов о том, какие военные возможности есть у стран НАТО, если одна из них подвергнется нападению. "И это сдерживание значительно улучшилось, начиная с 2014 года. Германия, по крайней мере, принимала участие в обеспечении безопасности Литвы. Мы также участвовали в наблюдении за воздушным пространством в Балтийском регионе, то есть мы не сидели сложа руки. Но это сдерживание все еще недостаточно, потому что оно не поспевало за наращиванием вооружений Путиным", - добавила экс-канцлер.
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Мемуары бывшего канцлера Германии под названием "Свобода" во вторник поступили в продажу.
Ранее Zeit опубликовала ряд выдержек из этой книги. В частности, Меркель с теплотой вспоминает свое детство и родителей, которые создавали максимально комфортную и безопасную среду для неё и её брата и сестры. При этом Меркель делится негативными воспоминаниями о ГДР, в которой она росла. В частности, ей запомнился момент, когда ее выгнали с лекции по марксизму-ленинизму, на которой она занималась физикой.
Другие опубликованные части мемуаров посвящены событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины, а также конкретным персоналиям: президенту России Владимиру Путину и вновь победившему на президентских выборах в США Трампу.
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