https://ria.ru/20241127/medvedev-1986117530.html

Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев

Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024

Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев

Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:23

2024-11-27T23:23

2024-11-27T23:23

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально тяжелое наследство, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я думаю, что с его стороны это никакая не игра на нервах. Здесь несколько целей. Цель номер один – оставить своему преемнику, которого он не желал, а именно избранному президенту Трампу, максимально тяжелое наследство по Украине... Второе: ему нужно сделать еще какие-то дополнительные шаги, которые закрепят его роль в этой всей истории. А с учетом того, что решения эти зачастую носят непоследовательный характер, скорее всего, они продиктованы именно сиюминутными такими соображениями", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о причинах разрешения Байдена на удары по территории России. Зампред Совбеза РФ считает, что администрация Байдена содействует сохранению и эскалации конфликта. "Я думаю, что ничего другого американская администрация Байдена в уходящем своем режиме преследовать уже не может. Она просто, по сути, играет на эскалацию этого конфликта и на сохранение этого конфликта в будущем, полагая его важным для Соединенных Штатов Америки", - сказал он. Медведев добавил, что администрация Байдена истратила средства американских налогоплательщиков на военную кампанию и кампанию, которая причинила огромный ущерб как экономике Украины, так и принесла большое количество человеческих жертв. "Вот он хочет распространить это на новую администрацию, чтобы они получили в максимальной степени тяжелое наследство", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html

https://ria.ru/20241127/medvedev-1986082701.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, дмитрий медведев, дональд трамп