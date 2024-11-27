Рейтинг@Mail.ru
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986117530.html
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев
Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:23
2024-11-27T23:23
в мире
украина
россия
сша
джо байден
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально тяжелое наследство, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я думаю, что с его стороны это никакая не игра на нервах. Здесь несколько целей. Цель номер один – оставить своему преемнику, которого он не желал, а именно избранному президенту Трампу, максимально тяжелое наследство по Украине... Второе: ему нужно сделать еще какие-то дополнительные шаги, которые закрепят его роль в этой всей истории. А с учетом того, что решения эти зачастую носят непоследовательный характер, скорее всего, они продиктованы именно сиюминутными такими соображениями", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о причинах разрешения Байдена на удары по территории России. Зампред Совбеза РФ считает, что администрация Байдена содействует сохранению и эскалации конфликта. "Я думаю, что ничего другого американская администрация Байдена в уходящем своем режиме преследовать уже не может. Она просто, по сути, играет на эскалацию этого конфликта и на сохранение этого конфликта в будущем, полагая его важным для Соединенных Штатов Америки", - сказал он. Медведев добавил, что администрация Байдена истратила средства американских налогоплательщиков на военную кампанию и кампанию, которая причинила огромный ущерб как экономике Украины, так и принесла большое количество человеческих жертв. "Вот он хочет распространить это на новую администрацию, чтобы они получили в максимальной степени тяжелое наследство", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986082701.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857e4324f0428ab48a146cb2527efa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев

Медведев: Байден хочет оставить Трампу максимально тяжелое наследство по Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально тяжелое наследство, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я думаю, что с его стороны это никакая не игра на нервах. Здесь несколько целей. Цель номер один – оставить своему преемнику, которого он не желал, а именно избранному президенту Трампу, максимально тяжелое наследство по Украине... Второе: ему нужно сделать еще какие-то дополнительные шаги, которые закрепят его роль в этой всей истории. А с учетом того, что решения эти зачастую носят непоследовательный характер, скорее всего, они продиктованы именно сиюминутными такими соображениями", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о причинах разрешения Байдена на удары по территории России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника"
Вчера, 19:20
Зампред Совбеза РФ считает, что администрация Байдена содействует сохранению и эскалации конфликта.
"Я думаю, что ничего другого американская администрация Байдена в уходящем своем режиме преследовать уже не может. Она просто, по сути, играет на эскалацию этого конфликта и на сохранение этого конфликта в будущем, полагая его важным для Соединенных Штатов Америки", - сказал он.
Медведев добавил, что администрация Байдена истратила средства американских налогоплательщиков на военную кампанию и кампанию, которая причинила огромный ущерб как экономике Украины, так и принесла большое количество человеческих жертв.
"Вот он хочет распространить это на новую администрацию, чтобы они получили в максимальной степени тяжелое наследство", - добавил зампред Совбеза.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО
Вчера, 19:24
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала