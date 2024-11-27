https://ria.ru/20241127/medvedev-1986117530.html
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев
Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:23
2024-11-27T23:23
2024-11-27T23:23
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально тяжелое наследство, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Я думаю, что с его стороны это никакая не игра на нервах. Здесь несколько целей. Цель номер один – оставить своему преемнику, которого он не желал, а именно избранному президенту Трампу, максимально тяжелое наследство по Украине... Второе: ему нужно сделать еще какие-то дополнительные шаги, которые закрепят его роль в этой всей истории. А с учетом того, что решения эти зачастую носят непоследовательный характер, скорее всего, они продиктованы именно сиюминутными такими соображениями", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о причинах разрешения Байдена на удары по территории России. Зампред Совбеза РФ считает, что администрация Байдена содействует сохранению и эскалации конфликта. "Я думаю, что ничего другого американская администрация Байдена в уходящем своем режиме преследовать уже не может. Она просто, по сути, играет на эскалацию этого конфликта и на сохранение этого конфликта в будущем, полагая его важным для Соединенных Штатов Америки", - сказал он. Медведев добавил, что администрация Байдена истратила средства американских налогоплательщиков на военную кампанию и кампанию, которая причинила огромный ущерб как экономике Украины, так и принесла большое количество человеческих жертв. "Вот он хочет распространить это на новую администрацию, чтобы они получили в максимальной степени тяжелое наследство", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев
Медведев: Байден хочет оставить Трампу максимально тяжелое наследство по Украине
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена играет на эскалацию конфликта на Украине, пытаясь в том числе оставить избранному президенту США Дональду Трампу максимально тяжелое наследство, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я думаю, что с его стороны это никакая не игра на нервах. Здесь несколько целей. Цель номер один – оставить своему преемнику, которого он не желал, а именно избранному президенту Трампу
, максимально тяжелое наследство по Украине
... Второе: ему нужно сделать еще какие-то дополнительные шаги, которые закрепят его роль в этой всей истории. А с учетом того, что решения эти зачастую носят непоследовательный характер, скорее всего, они продиктованы именно сиюминутными такими соображениями", - сказал Медведев
в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о причинах разрешения Байдена
на удары по территории России
.
Зампред Совбеза РФ считает, что администрация Байдена содействует сохранению и эскалации конфликта.
"Я думаю, что ничего другого американская администрация Байдена в уходящем своем режиме преследовать уже не может. Она просто, по сути, играет на эскалацию этого конфликта и на сохранение этого конфликта в будущем, полагая его важным для Соединенных Штатов Америки", - сказал он.
Медведев добавил, что администрация Байдена истратила средства американских налогоплательщиков на военную кампанию и кампанию, которая причинила огромный ущерб как экономике Украины, так и принесла большое количество человеческих жертв.
"Вот он хочет распространить это на новую администрацию, чтобы они получили в максимальной степени тяжелое наследство", - добавил зампред Совбеза.