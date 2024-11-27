https://ria.ru/20241127/medvedev-1986082701.html
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации никакого сценария нельзя... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:24
2024-11-27T19:24
2024-11-27T19:25
нато
в мире
россия
румыния
польша
дмитрий медведев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_234002908bc9c2d021509c91e45e5825.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации никакого сценария нельзя исключать."Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о том, возможны ли удары по военным хабам на территории Румынии и Польши в случае новых ударов со стороны Украины."Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html
россия
румыния
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfa4198812b5fafb60dc78db2b826bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, россия, румыния, польша, дмитрий медведев, украина
НАТО, В мире, Россия, Румыния, Польша, Дмитрий Медведев, Украина
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО
Медведев: мы допускаем удары по военным базам НАТО в случае эскалации конфликта