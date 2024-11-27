https://ria.ru/20241127/medvedev-1986082701.html

Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО

Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО - РИА Новости, 27.11.2024

Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации никакого сценария нельзя... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:24

2024-11-27T19:24

2024-11-27T19:25

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации никакого сценария нельзя исключать."Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о том, возможны ли удары по военным хабам на территории Румынии и Польши в случае новых ударов со стороны Украины."Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили", - подчеркнул зампред Совбеза.

https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html

россия

румыния

польша

украина

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нато, в мире, россия, румыния, польша, дмитрий медведев, украина