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Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО - РИА Новости, 27.11.2024
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19:24 27.11.2024 (обновлено: 19:25 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986082701.html
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации никакого сценария нельзя... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:24
2024-11-27T19:25
нато
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россия
румыния
польша
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации никакого сценария нельзя исключать."Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о том, возможны ли удары по военным хабам на территории Румынии и Польши в случае новых ударов со стороны Украины."Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили", - подчеркнул зампред Совбеза.
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нато, в мире, россия, румыния, польша, дмитрий медведев, украина
НАТО, В мире, Россия, Румыния, Польша, Дмитрий Медведев, Украина
Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО

Медведев: мы допускаем удары по военным базам НАТО в случае эскалации конфликта

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что в случае эскалации никакого сценария нельзя исключать.
"Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, говоря о том, возможны ли удары по военным хабам на территории Румынии и Польши в случае новых ударов со стороны Украины.
"Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили", - подчеркнул зампред Совбеза.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Вчера, 19:20
 
НАТОВ миреРоссияРумынияПольшаДмитрий МедведевУкраина
 
 
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