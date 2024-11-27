https://ria.ru/20241127/medvedev-1986080354.html
Медведев назвал удары по России переходом за красные линии
Медведев назвал удары по России переходом за красные линии - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев назвал удары по России переходом за красные линии
Удары по территории России будут пресекаться, то, что происходит сейчас - это переход за любые красные линии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:15
2024-11-27T19:15
2024-11-27T19:15
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удары по территории России будут пресекаться, то, что происходит сейчас - это переход за любые красные линии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Очевидно абсолютно, что любые удары являются неприемлемыми, любые удары будут пресекаться. И, собственно, об этом также вчера сказал президент нашей страны - о том, что в ходе ударов, которые были нанесены с использованием американских ракет ATACMS по Брянской области, эти ракеты были поражены и своей цели не достигли. Но, вне всякого сомнения, уже все, что происходит, это переход за любые красные линии. И, собственно, именно поэтому произошло то, что произошло", - сказал Медведев в интервью Al Arabiya. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, брянская область, украина, дмитрий медведев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев назвал удары по России переходом за красные линии
Медведев: любые удары по России будут пресекаться, это переход за красные линии