https://ria.ru/20241127/medvedev-1986079931.html

Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев

Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024

Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев

Страны НАТО, по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по территории РФ со РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:12

2024-11-27T19:12

2024-11-27T19:31

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в мире

украина

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны НАТО, по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по территории РФ со стороны Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО - и Вашингтон, и другие участники этого альянса – по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны", - сказал Медведев в интервью Al Arabiya, говоря об использовании Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.

https://ria.ru/20241127/medvedev-1986083427.html

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россия, в мире, украина, дмитрий медведев, нато