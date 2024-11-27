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Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 27.11.2024
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев
Страны НАТО, по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по территории РФ со РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:12
2024-11-27T19:12
2024-11-27T19:31
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Страны НАТО, по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по территории РФ со стороны Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО - и Вашингтон, и другие участники этого альянса – по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны", - сказал Медведев в интервью Al Arabiya, говоря об использовании Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986083427.html
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россия, в мире, украина, дмитрий медведев, нато
Россия, В мире, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев
Медведев: НАТО, по сути, включились в полноценную войну против России