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Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России
Удары по территории РФ дальнобойным оружием не остались без ответа, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:11
2024-11-27T19:11
2024-11-27T19:35
россия
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровск
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удары по территории РФ дальнобойным оружием не остались без ответа, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Да, безусловно, это то, что произошло. И совершенно очевидно, что это не останется без последствий. И уже не осталось", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос об использовании Украиной дальнобойного оружия.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин прямо сказал о том, что Украина нанесла удар с использованием ракет, произведенных Соединенными Штатами Америки и целым рядом европейских стран, по территории Российской Федерации.Медведев добавил, что в результате верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий.Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986083427.html
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россия, украина, днепропетровск, дмитрий медведев, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России
Медведев: удары дальнобойным оружием по России не остались без ответа