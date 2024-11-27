Рейтинг@Mail.ru
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 27.11.2024 (обновлено: 19:35 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986079658.html
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России
Удары по территории РФ дальнобойным оружием не остались без ответа, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:11
2024-11-27T19:35
россия
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровск
дмитрий медведев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b58417ade2eac4092fba256cdd32816b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удары по территории РФ дальнобойным оружием не остались без ответа, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Да, безусловно, это то, что произошло. И совершенно очевидно, что это не останется без последствий. И уже не осталось", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос об использовании Украиной дальнобойного оружия.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин прямо сказал о том, что Украина нанесла удар с использованием ракет, произведенных Соединенными Штатами Америки и целым рядом европейских стран, по территории Российской Федерации.Медведев добавил, что в результате верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий.Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986083427.html
https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html
россия
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434323_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_581243e5601b582de04e1203b72d1566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, днепропетровск, дмитрий медведев, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев раскритиковал удары дальнобойным оружием по России

Медведев: удары дальнобойным оружием по России не остались без ответа

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Удары по территории РФ дальнобойным оружием не остались без ответа, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Да, безусловно, это то, что произошло. И совершенно очевидно, что это не останется без последствий. И уже не осталось", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос об использовании Украиной дальнобойного оружия.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
США хотят поддерживать конфликт на Ближнем Востоке, заявил Медведев
Вчера, 19:28
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин прямо сказал о том, что Украина нанесла удар с использованием ракет, произведенных Соединенными Штатами Америки и целым рядом европейских стран, по территории Российской Федерации.
Медведев добавил, что в результате верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий.
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника"
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровскДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала