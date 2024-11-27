https://ria.ru/20241127/medvedev-1986076201.html

Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве

Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве - РИА Новости, 27.11.2024

Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики обсудил введение цифрового профиля иностранного... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:53

2024-11-27T18:53

2024-11-27T18:53

общество

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россия

оренбургская область

дмитрий медведев

технологии

миграция

мигранты

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики обсудил введение цифрового профиля иностранного гражданина в Москве в 2025 году. "Отдельно обсудим подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он должен быть введен в рамках второго этапа эксперимента на всех пунктах пропуска московского транспортного узла в середине следующего года", - сказал Медведев в ходе совещания, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте". В ходе совещания Медведев также напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, в Москве организуют добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта. "Хочу отметить здесь роль Москвы, которая обеспечивает проведение этого эксперимента и выступила в качестве инициатора проведения этого эксперимента. Обеспечивает его организационно и финансово. Сроки проведения эксперимента ограничены, но, стало быть, задачи нужно решать как можно быстрее без каких-либо задержек", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html

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Наталья Макарова

общество, москва, россия, оренбургская область, дмитрий медведев, технологии, миграция, мигранты, миграционная политика