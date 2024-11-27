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Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве - РИА Новости, 27.11.2024
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18:53 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986076201.html
Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве
Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве - РИА Новости, 27.11.2024
Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики обсудил введение цифрового профиля иностранного... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:53
2024-11-27T18:53
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миграция
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики обсудил введение цифрового профиля иностранного гражданина в Москве в 2025 году. "Отдельно обсудим подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он должен быть введен в рамках второго этапа эксперимента на всех пунктах пропуска московского транспортного узла в середине следующего года", - сказал Медведев в ходе совещания, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте". В ходе совещания Медведев также напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, в Москве организуют добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта. "Хочу отметить здесь роль Москвы, которая обеспечивает проведение этого эксперимента и выступила в качестве инициатора проведения этого эксперимента. Обеспечивает его организационно и финансово. Сроки проведения эксперимента ограничены, но, стало быть, задачи нужно решать как можно быстрее без каких-либо задержек", - сказал Медведев.
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общество, москва, россия, оренбургская область, дмитрий медведев, технологии, миграция, мигранты, миграционная политика
Общество, Москва, Россия, Оренбургская область, Дмитрий Медведев, Технологии, Миграция, Мигранты, миграционная политика
Медведев заявил о введении цифрового профиля иностранца в Москве

Медведев обсудил введение цифрового профиля иностранца в Москве в 2025 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики обсудил введение цифрового профиля иностранного гражданина в Москве в 2025 году.
«
"Отдельно обсудим подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он должен быть введен в рамках второго этапа эксперимента на всех пунктах пропуска московского транспортного узла в середине следующего года", - сказал Медведев в ходе совещания, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
В ходе совещания Медведев также напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, в Москве организуют добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.
"Хочу отметить здесь роль Москвы, которая обеспечивает проведение этого эксперимента и выступила в качестве инициатора проведения этого эксперимента. Обеспечивает его организационно и финансово. Сроки проведения эксперимента ограничены, но, стало быть, задачи нужно решать как можно быстрее без каких-либо задержек", - сказал Медведев.
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ОбществоМоскваРоссияОренбургская областьДмитрий МедведевТехнологииМиграцияМигрантымиграционная политика
 
 
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