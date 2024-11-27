https://ria.ru/20241127/mchs-1985959354.html
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2024
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет порядка 28 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:52
2024-11-27T11:52
2024-11-27T11:52
в мире
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет порядка 28 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил для мирных жителей сектора Газа гуманитарный груз массой порядка 28 тонн, в составе которого спальные принадлежности, предметы личной гигиены, продукты питания и технические средства реабилитации", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что гуманитарная помощь доставлена на территорию Египта и будет передана представителями египетского общества Красного Полумесяца в сектор Газа. "Всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено 827 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20241111/izrail-1983076094.html
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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
Самолет Ил-76 МЧС доставил в Египет 28 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа