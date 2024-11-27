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МЧС раскрыло ключевые требования к развертыванию ПВР - РИА Новости, 27.11.2024
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03:27 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/mchs-1985909511.html
МЧС раскрыло ключевые требования к развертыванию ПВР
МЧС раскрыло ключевые требования к развертыванию ПВР - РИА Новости, 27.11.2024
МЧС раскрыло ключевые требования к развертыванию ПВР
Пункты временного размещения (ПВР), создаваемые при чрезвычайных ситуациях на базе объектов капитального строительства, должны обеспечивать необходимые условия... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:27
2024-11-27T03:27
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пункты временного размещения (ПВР), создаваемые при чрезвычайных ситуациях на базе объектов капитального строительства, должны обеспечивать необходимые условия для проживания людей разного возраста и пола, в том числе жилую площадь не менее трех квадратных метров на человека, сообщает МЧС России. "В ПВР должны быть обеспечены минимально необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей на основе первоочередного жизнеобеспечения населения по всем необходимым для человека видам по установленным нормам и нормативам в соответствии с ГОСТ Р 22.3.18", - говорится в национальном стандарте "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения стационарные для населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию", размещенном на официальном сайте министерства. В документе отмечается, что ПВР на базе объектов капитального строительства относятся к стационарным и разворачиваются вне зоны чрезвычайной ситуации. Выбор объектов под ПВР осуществляют заблаговременно с учетом их конструктивных характеристик, а также природных особенностей территории и степени опасности для населения от последствий ЧС. "Архитектурно-планировочные и конструктивные решения объектов капитального строительства для размещения ПВР и помещений должны обеспечивать необходимые условия и качество жилой среды для приема и проживания лиц разного возраста, пола, семей; возможность изоляции больных и носителей инфекции; оптимальные условия для работы персонала", - отмечается в документе. В соответствии со стандартом, жилая площадь на человека в ПВР должна составлять от трех до трех 3,5 квадратных метров. Ширина коридоров определена в 1,4 метра, проходов - не менее 0,8 метра, лестниц - 1,05 метра. Ширина лестничных площадок должна быть не менее 1,2 метра, а лифтовых холлов - не менее 1,3 метра при одностороннем расположении лифтов и не менее 2,5 метров при двустороннем. "Все лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. В цокольном этаже допускается размещать вестибюли и гардеробные, служебные помещения, архивы, парикмахерские, туалеты, умывальные, душевые, центральные бельевые, производственные помещения столовой, отделения связи, банков, торговые киоски и магазины", - говорится в ГОСТе. Жилые помещения в ПВР должны быть непроходными, с выходом непосредственно в коридор или через прихожую. Двери комнат должны открываться внутрь и иметь уплотняющие прокладки в притворах, а двери санитарно-бытовых помещений открываться наружу. "Туалеты, умывальные, душевые, комнаты личной гигиены женщин, прачечные не следует размещать над жилыми помещениями. Санитарно-технические приборы не следует крепить к стенам, ограждающим жилые помещения. Шахты лифтов не должны примыкать к стенам жилых помещений", - требует национальный стандарт. ПВР, кроме того, должен быть оборудован системами оповещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. В них также должны быть выделены и обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы. "При развертывании ПВР необходимо учитывать, что срок проживания пострадавшего населения в нем определен не более шести месяцев. Оптимальное размещение пострадавшего населения - четыре человека в комнате, семьям предоставляется отдельное жилое помещение. Запас продуктов - не менее двух суток", - отмечается в ГОСТе.
https://ria.ru/20241120/pvr-1984764271.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС раскрыло ключевые требования к развертыванию ПВР

МЧС: ПВР должны обеспечивать жилье не менее трех квадратных метров на человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ пункте временного размещения
В пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В пункте временного размещения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пункты временного размещения (ПВР), создаваемые при чрезвычайных ситуациях на базе объектов капитального строительства, должны обеспечивать необходимые условия для проживания людей разного возраста и пола, в том числе жилую площадь не менее трех квадратных метров на человека, сообщает МЧС России.
"В ПВР должны быть обеспечены минимально необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей на основе первоочередного жизнеобеспечения населения по всем необходимым для человека видам по установленным нормам и нормативам в соответствии с ГОСТ Р 22.3.18", - говорится в национальном стандарте "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения стационарные для населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию", размещенном на официальном сайте министерства.
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В документе отмечается, что ПВР на базе объектов капитального строительства относятся к стационарным и разворачиваются вне зоны чрезвычайной ситуации. Выбор объектов под ПВР осуществляют заблаговременно с учетом их конструктивных характеристик, а также природных особенностей территории и степени опасности для населения от последствий ЧС.
"Архитектурно-планировочные и конструктивные решения объектов капитального строительства для размещения ПВР и помещений должны обеспечивать необходимые условия и качество жилой среды для приема и проживания лиц разного возраста, пола, семей; возможность изоляции больных и носителей инфекции; оптимальные условия для работы персонала", - отмечается в документе.
В соответствии со стандартом, жилая площадь на человека в ПВР должна составлять от трех до трех 3,5 квадратных метров. Ширина коридоров определена в 1,4 метра, проходов - не менее 0,8 метра, лестниц - 1,05 метра. Ширина лестничных площадок должна быть не менее 1,2 метра, а лифтовых холлов - не менее 1,3 метра при одностороннем расположении лифтов и не менее 2,5 метров при двустороннем.
"Все лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. В цокольном этаже допускается размещать вестибюли и гардеробные, служебные помещения, архивы, парикмахерские, туалеты, умывальные, душевые, центральные бельевые, производственные помещения столовой, отделения связи, банков, торговые киоски и магазины", - говорится в ГОСТе.
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Жилые помещения в ПВР должны быть непроходными, с выходом непосредственно в коридор или через прихожую. Двери комнат должны открываться внутрь и иметь уплотняющие прокладки в притворах, а двери санитарно-бытовых помещений открываться наружу.
"Туалеты, умывальные, душевые, комнаты личной гигиены женщин, прачечные не следует размещать над жилыми помещениями. Санитарно-технические приборы не следует крепить к стенам, ограждающим жилые помещения. Шахты лифтов не должны примыкать к стенам жилых помещений", - требует национальный стандарт.
ПВР, кроме того, должен быть оборудован системами оповещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. В них также должны быть выделены и обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы.
"При развертывании ПВР необходимо учитывать, что срок проживания пострадавшего населения в нем определен не более шести месяцев. Оптимальное размещение пострадавшего населения - четыре человека в комнате, семьям предоставляется отдельное жилое помещение. Запас продуктов - не менее двух суток", - отмечается в ГОСТе.
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